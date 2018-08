Nach Notruf: Schwer verletzter 18-Jähriger in Delmenhorst aufgegriffen

Delmenhorst - Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen schwer verletzten 18-Jährigen in einer Parkanlage in Delmenhorst aufgegriffen, nachdem ein Notruf einging.

Der 18-Jährige wurde gegen 3 Uhr in einer Parkanlage in der Elbinger Straße angetroffen, er hatte schwere Stichverletzungen am Rücken. Der junge Mann klagte über Schmerzen, war aber ansprechbar. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Befragung von Zeugen stellte sich heraus, dass es im Laufe des Abends einen Streit mit einem 23-Jährigen gegeben habe, teilt die Polizei mit.

Die verbale Auseinandersetzung artete in eine Schlägerei aus und beruhigte sich wieder. Später trafen die beiden Männer im Park wieder aufeinander, der Streit eskalierte. Dabei stach der 23-jährige Mann mit einem unbekannten Gegenstand auf den Rücken des 18-Jährigen ein. Danach floh der Mann in Richtung seines Wohnortes.

Die Polizei konnte den Verdächtigen in der Nacht nicht mehr antreffen, die Wohnung war leer. Im Laufe des Mittwochvormittags konnte er jedoch in seiner Wohnung festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rubriklistenbild: © dpa