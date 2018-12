Nach möglicher Wolfsattacke in Tarmstedt: Wolf ins Jagdrecht aufnehmen?

Hannover - Nach der vermuteten Wolfsattacke im Landkreis Rotenburg zieht Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) nun doch eine Aufnahme der Wölfe in das Jagdrecht in Erwägung.

Es müsse geprüft werden, „ob und ab wann die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht helfen kann, um beispielsweise Fragen von Zuständigkeiten und Befugnissen zu lösen“, sagte Lies am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Sollte der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden, könnten Jäger nach entsprechender behördlicher Genehmigung auf die Tiere schießen. Ob tatsächlich ein Wolf hinter der Beißattacke aus der vergangenen Woche steckt, soll in den nächsten Tagen feststehen.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) will die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht prüfen.

Das Thema: Wölfe in Niedersachsen

Der Wolf ist seit dem Jahr 2008 wieder in Niedersachsen zu finden. Seitdem hat sich das Wildtier in weiten Teilen des Landes, von der Nordsee bis in den Harz, niedergelassen. So schätzt das Wolfsbüro des Landes Niedersachsen den Wolfsbestand Anfang des Jahres 2018 auf etwa 150 Tiere. Insbesondere Tierhalter sind von der Ausbreitung des Raubtiers betroffen und treffen mit der Anschaffung von Schutzzäunen oder Herdenschutzhunden Maßnahmen gegen Tierrisse durch Wölfe.

