Nach illegalem Bau: Bensersiel sperrt eigene Straße

Bensersiel - Eine illegal gebaute Umgehungsstraße im ostfriesischen Bensersiel ist sechs Jahre nach der Eröffnung und erbittertem Rechtsstreit für den Verkehr gesperrt worden. Mit ihrem Vorgehen reagiert die Stadt Esens auf die Klage eines Grundstückeigentümers.

Er war für das 2009 gebaute Straßenprojekt teilweise enteignet worden. 2014 hatte ihm das Bundesverwaltungsgericht bescheinigt, dass die Stadt die zwei Kilometer lange und und rund neun Millionen Euro teure Straße illegal gebaut hatte.

„Die Auswirkungen der Sperrung auf den Durchgangsverkehr werden sicher an den Wochenenden und in der Hauptsaison spürbar sein“, sagte Bürgermeister Harald Hinrichs (parteilos) am Freitag in Esens. Die Kommune versuche derzeit, die Straße zu erhalten und nachträglich zu legitimieren. „Die Bauleitplanung wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Hinrichs.

Dabei müssten besonders die naturschutzfachlichen Belange berücksichtigt werden. Ob es sogar zu einem Rückbau kommt, ist unklar. Zum Bebauungsplan gehört ein Umweltbericht mit einer Verträglichkeitsprüfung für Schutzgebiete. Naturschützer im Wattenrat Ostfriesland halten dies für einen kritischen Punkt, da die Straße ein EU-Vogelschutzgebiet berührt.

dpa