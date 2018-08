Gewittertief: Weiterhin Einschränkungen im Zugverkehr im Norden

+ © dpa Starkes Unwetter legte vielerorts den Verkehr lahm. © dpa

Berlin - Wegen des Gewittertiefs „Nadine“ gibt es auch am Freitagmorgen noch Einschränkungen im Zugverkehr - vor allem im Norden Deutschlands. Auf vielen Fernverkehrsverbindungen müssten Passagiere mit Verspätungen in Folge der Störungen rechnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Freitagmorgen.