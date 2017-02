Urteil gegen 91-Jährige mutmaßliche Entführungskomplizin erwartet

Aurich - Wegen der Entführung eines Reeders aus dem ostfriesischen Leer stehen für drei Männer und eine 91 Jahre alte Frau die Urteile bevor.

Am Montag soll bei der Verhandlung am Landgericht Aurich die Entscheidung des Gerichts verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen forderte für alle Angeklagten mehrjährige Haftstrafen.

Die 91-Jährige Frau aus dem westfälischen Iserlohn soll wegen Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub für drei Jahre ins Gefängnis. Die drei weiteren Angeklagten sollen wegen versuchter räuberischer Erpressung, erpresserischen Menschenraubes und Urkundenfälschung verurteilt werden. Dafür seien Freiheitsstrafen von drei Jahren und zehn Monaten bis zu acht Jahren beantragt worden, sagte ein Gerichtssprecher.

Im April 2016 sollen die Angeklagten eine Polizeikontrolle vorgespielt und so einen Geschäftsmann entführt haben. Später forderten sie eine Million Euro Lösegeld. Das Geld wurde zunächst an die 91-Jährige überwiesen, von der Bank aber wieder zurückgebucht. Das Opfer war in der Zwischenzeit wieder freigekommen.

Wegen Tatbeihilfe angeklagt

Die 91-Jährige ist als einzige nur wegen Tatbeihilfe angeklagt, ihre Verteidiger forderten Freispruch für die Seniorin. Ob sie bei einer Verurteilung überhaupt in Haft muss, ist fraglich, weil ihr Alter die Haftfähigkeit einschränken könnte, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Auch für die drei weiteren in dem Prozess angeklagten Verdächtigen plädierte die Verteidigung für mildere Strafen. Der Prozess des 67-jährigen Sohnes der 91-Jährigen war von dem Verfahren getrennt und aus Krankheitsgründen auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Er gilt als Drahtzieher der Entführung.

