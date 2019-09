73-Jähriger stirbt nach Unfall bei Hannover

Krankheitsfall am Steuer

+ © dpa-avis Bei Hannover ist am Mittwoch ein Mann gestorben, der zuvor wegen eines Krankheitsfalles am Steuer einen Unfall gebaut hatte. © dpa-avis

Nachdem er wegen eines Krankheitsfalles am Steuer mit seinem Auto einen Unfall gebaut hatte, ist am Mittwoch ein 73-Jähriger in der Region Hannover gestorben.