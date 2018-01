Nach Dschungelcamp-Reise: Lehrerin soll wieder arbeiten

Mutter von Nathalie Volk

Lüneburg - Die vor rund einem Jahr vom Schuldienst suspendierte Mutter von RTL-Dschungelcamp-Teilnehmerin Nathalie Volk soll wieder unterrichten. Nach den Weihnachtsferien soll sie von kommenden Montag an als Lehrerin im Heidekreis arbeiten. Das sagte eine Sprecherin der Landesschulbehörde in Lüneburg am Mittwoch nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".