Zwei junge Menschen in Bramsche getötet: Termin für Gedenkfeier steht fest

Von: Elias Bartl

Nachdem gleich zwei junge Menschen in Bramsche tragisch ums Leben gekommen sind, findet am 11. März eine Trauerfeier in der St. Martin-Kirche statt.

Bramsche – Die Stadt Bramsche plant eine Gedenkfeier für zwei schreckliche Verbrechen, die in den letzten Tagen die Stadt erschüttert haben. Nachdem ein 16-Jähriger mit einem Kopfschuss getötet wurde und einige Tage später eine 19-Jährige wohl Opfer eines Sexual- und Tötungsdelikts wurde, liegt eine „bleierne Schwere“ über der Gemeinde, wie der Bürgermeister von Bramsche, Heiner Pahlmann, sagte.

Blick auf Trauerkerzen und Blumen in der Nähe von einem Schützenhaus, wo in der Nacht zu Sonntag eine 19-Jährige Frau gewaltsam getötet worden ist. © Friso Gentsch/dpa

Nun wolle man gemeinsam seine Trauer ausdrücken, so Pahlman gegenüber der NOZ. Die Trauerfeier soll auch dazu dienen, die Arbeit von Rettungskräften, Feuerwehrleuten, Seelsorgern und Polizeibeamten zu würdigen, die ebenso schlimme Tage hinter sich haben.

Brutale Verbrechen in Bramsche: Trauerfeier für Opfer am Samstag

Die Gedenkfeier findet am Samstag, 11. März, um 19 Uhr in St. Martin statt und wird interreligiös und überkonfessionell sein. Die türkisch-islamische Gemeinde aus Bramsche hat bereits ihr Mitwirken zugesagt. Der genaue Ablauf der Veranstaltung steht noch nicht bis ins letzte Detail fest, da erst am Dienstagnachmittag ein erstes Gespräch dazu stattfand. Die Veranstaltung wird auch vom Evangelischen Mediendienst aufgezeichnet, um sie noch mehr Menschen zugänglich zu machen.