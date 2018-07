Nach BVerfG-Urteil: Wangerland darf wieder Strandgebühren erheben

Wangerland - Strandbesucher in der Gemeinde Wangerland (Kreis Friesland) müssen nach mehrmonatiger Pause wieder die umstrittenen Eintrittsgebühren zahlen.

Von Freitag an will die Gemeinde an drei Küstenabschnitten mit bewirtschafteten Servicebereichen kassieren. Dafür wurden die Grenzen der Strandbäder in Schillig, Horumersiel und Hooksiel neu zugeschnitten und die Serviceleistungen verbessert.

Zwei Drittel der Strände an der bisher neun Kilometer langen Strandzone mit Eintrittsgebühr sind künftig kostenfrei erreichbar. Gäste können zwischen diesen naturnahen Flächen ohne Eintritt und den neuen kostenpflichtigen Zonen mit Bewirtschaftung wählen. Erwachsene zahlen dort in der Saison von April bis Oktober vier Euro, für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren werden zwei Euro fällig.

Die Kommune hatte das Kassieren zunächst eingestellt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in Leipzig im September die bisher üblichen Eintrittsgebühren an strenge Auflagen geknüpft hatte. Diese schreiben besondere Einrichtungen wie Kioske, Umkleidekabinen und Toiletten vor, weiträumige Absperrungen sind aber nicht erlaubt.

Wer zahlt, bekommt auch mehr Service

„Der Gast hat künftig die Wahl zwischen Naturstrand oder traditioneller Badekultur im Strandbad“, sagte Bürgermeister Björn Mühlena (SPD) am Donnerstag. Besucher bekämen mit dem neuen Konzept ein attraktives touristisches Angebot mit verbessertem Service für ihr Eintrittsgeld.

Dazu zählten Badeaufsicht, Rettungs- und Erste-Hilfe-Stationen, Umkleidekabinen, Sanitäreinrichtungen, Kioske und Gastronomiebereiche, Strandduschen und Kinderspielbereiche sowie Strandkörbe. Den bisherigen FKK-Strand und den Hunde-Strand will die Gemeinde aufgeben und als naturnahe Strände weiterführen. Dafür sollen die Strandbäder mit Eintritt hundefrei bleiben.

Die Gemeinde hat das Konzept juristisch prüfen lassen, damit es keine weiteren Klagen gibt. Der Kommune geht es bei ihrem Vorgehen vor allem ums Geld: Sie befürchtete nach dem BVG-Urteil Einnahmeverluste von rund 500.000 Euro pro Jahr.

Die Instandhaltung der Strände kostet Geld, sagt der Bürgermeister

Für Investitionen in den Strandbetrieb und die Instandhaltung seien diese Mittel unverzichtbar, sagte Geschäftsführer Armin Kanning von der Wangerland-Touristik-Gesellschaft. „Die Strände sind wunderschön, aber sie machen auch Arbeit“, begründete auch Bürgermeister Mühlena die Gebührenregelung.

Janto Just von der Initiative „Freier Strand für freie Bürger“ will sich die Details des Konzeptes erstmal genau anschauen. „Wir werden prüfen, wie die Zuwegung, die Begrenzung und die Parkplatzgebühren im Einzelnen geregelt sind“, kündigte er an.

dpa