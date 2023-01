Nach 20 Grad im Dezember: Wetter-Experte rechnet mit „Rekord-Winter“

Von: Fabian Raddatz

Frühlingshafte Temperaturen statt Winter-Wetter. Kein Schnee in Sicht, dafür mildes Wetter. Ein Experte rechnet jetzt sogar mit einem „Rekord-Winter“.

Hannover/Berlin – Wer sich auf Winter-Wetter mit Schnee und knackig-kalten Temperaturen gefreut hat, schaute zum Jahreswechsel – und auch schon vorher – in die Röhre. Stattdessen: grau-nasse Suppe bei viel zu milden Wertem. Wetter-Wahnsinn zu Silvester: An einigen Orten wurden sogar 20 Grad erzielt, Werte wie im Frühling.

Wetterexperte Dominik Jung sagt Rekordwerte für den Winter im Januar voraus. Was genau erwartet Deutschland in Sachen Wetter? © Screenshot BW24/wetter.net

Und eine Besserung ist nicht in Sicht, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber dem Wetter-Portal wetter.net: „Schnee und Eis sind für die meisten Regionen in Deutschland Fehlanzeige.“ Sogar in den Alpen gehe die Schnee-Armut derzeit weiter, die ersten Knospen treiben bereits aus, ein „Wärmeberg“ nach dem nächsten rückt heran: „Es ist eine krasse Wetterentwicklung“, so Jung.

Nach 20 Grad im Dezember: Wetter-Experte rechnet mit „Rekord-Winter“ – was bringt der Januar?

Silvester und Neujahr hätten uns Rekord-Temperaturen gebracht. „Noch nie war es an Tagen im Dezember beziehungsweise Januar so warm gewesen“, sagt Jung. Ähnlich rekordverdächtig könnte es weiter gehen. Vieles würde darauf hindeuten, dass der Januar der wärmste seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen werden könnte.

Doch nicht nur das, laut Wetter-Experte Jung könnte es ein echter „Rekord-Winter“ werden: „Der US-Wetterdienst NOAA sagte schon im vergangenen Sommer einen sehr warmen Winter vorher, sogar ein rekordwarmer Winter schien möglich. Aktuell müssen wir feststellen, dass diese Prognose offenbar nicht so weit weg von der Realität lag.“

Und auch bis einschließlich 22. Januar ist weit und breit kein Winterwetter für Deutschland in Sicht. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Freitag, 6. Januar 2023: 8 bis 13 Grad, Wolken und Sonne, einzelne Schauer

8 bis 13 Grad, Wolken und Sonne, einzelne Schauer Samstag, 7. Januar 2023 : 8 bis 14 Grad, ein Frühlingstag im Süden, dort viel Sonne, nach Norden mehr Wolken, aber kaum Regen

: 8 bis 14 Grad, ein Frühlingstag im Süden, dort viel Sonne, nach Norden mehr Wolken, aber kaum Regen Sonntag, 8. Januar 2023: : 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern

: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern Montag, 9. Januar 2023: 6 bis 9 Grad, mal Sonne, mal Wolken, Schauer

6 bis 9 Grad, mal Sonne, mal Wolken, Schauer Dienstag, 10. Januar 2023: 6 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauer

6 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauer Mittwoch, 11. Januar 2023: 8 bis 13 Grad, ziemlich warm, immer wieder Regenschauer, etwas Sonnenschein

8 bis 13 Grad, ziemlich warm, immer wieder Regenschauer, etwas Sonnenschein Donnerstag, 12. Januar 2023: 6 bis 9 Grad, einzelne Schauer, ab 800 bis 1000 m auch mal Schneeregen oder Schnee

6 bis 9 Grad, einzelne Schauer, ab 800 bis 1000 m auch mal Schneeregen oder Schnee Freitag, 13. Januar 2023: 6 bis 10 Grad, keine große Wetteränderung, ab und zu Sonne, dazwischen Wolken mit Schauern

6 bis 10 Grad, keine große Wetteränderung, ab und zu Sonne, dazwischen Wolken mit Schauern Samstag, 14. Januar 2023: 5 bis 9 Grad, weiterhin mild und wechselhaft

5 bis 9 Grad, weiterhin mild und wechselhaft Sonntag, 15. Januar 2023: 6 bis 10 Grad, teilweise Sonne und Wolken, meist trocken

Für viele sicherlich ein Trostpflaster: Dank der milden Temperaturen lassen sich aktuell in Zeiten der Energiekrise mit steigenden Gas-und Strimpreisen zumindest gut Heizkosten einsparen ...