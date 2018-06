Vögel-Flaute in den Gärten Niedersachsens

Nur 35,5 Tiere pro Grundstück gezählt

+ © pixabay Amseln sind laut Nabu-Vermutungen durch Krankheiten und weniger Insekten, die als Nahrung dienen, bedroht. © pixabay

Hannover - In vielen deutschen Gärten flattern in diesem Frühjahr weniger Vögel als sonst. In Niedersachsen wurden bei der „Stunde der Gartenvögel“, einer Aktion des Naturschutzbundes Nabu, in diesem Jahr im Schnitt 35,5 Vögel pro Garten gezählt.