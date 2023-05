Museumstag 2023: Zahlreiche Angebote in Niedersachsen und Bremen

Rund 135 Häuser an mehr als 85 Orten: Die Vielfalt der Museen im Norden können Besucher am Sonntag anlässlich des Internationalen Museumstags entdecken.

Bremen/Hannover – Mit freiem Eintritt, Aktionen und Führungen laden zahlreiche Häuser im Norden am kommenden Sonntag zum Internationalen Museumstag ein. Der bundesweite Tag soll darauf aufmerksam machen, welchen Beitrag Museen zur Gesellschaft sowie zu einer nachhaltigen Zukunft leisten, wie der Deutsche Museumsbund mitteilte.

In Bremen nehmen mehrere Museen und Galerien an der Aktion teil, darunter auch das Gerhard-Marcks-Haus. © Sina Schuldt/dpa

In Niedersachsen nehmen 130 Museen teil, in Bremen kommen fünf weitere sowie zahlreiche Galerien hinzu, wie es auf der Webseite des Vereins am Mittwoch hieß. Mehr als 85 Orte sind in den beiden Bundesländern beteiligt. Das Angebot ist dementsprechend vielfältig: So können Besucherinnen und Besucher etwa in Oldenburg im Horst-Janssen-Museum selbst ausprobieren, wie spielerisch der Illustrator mit Polaroid-Kameras umging. Im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg können sich Besucher mit dem Thema Upcycling, also der Aufwertung alter Gegenstände, beschäftigen. Es wird unter anderem gezeigt, dass das Thema, bei dem heutzutage die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus einer Mangellage heraus entstanden ist.

Museumstag 2023: Zahlreiche Angebote in Niedersachsen und Bremen – bundesweit mehr als 1400 Museen

Auch in Göttingen ist der Zweite Weltkrieg Thema - etwa bei einer Führung durch die Dauerausstellung zu Zwangsarbeit während der NS-Zeit auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule. Das Wissensmuseum Forum Wissen in der Stadt dreht sich alles um den Astronomen Tobias Mayer, der die erste exakt vermessene Landkarte des Mondes erstellte, wie die Universität Göttingen mitteilte.

Kinder dürfen beispielsweise im Historischen Museum Bremerhaven Selbstporträts gestalten. Im kulturgeschichtlichen Museum August Kestner in Hannover, das etwa Kunst aus dem alten Ägypten ausstellt, soll für junge Besucher unterdessen eine Schatzsuche organisiert werden. Insgesamt gibt es in Niedersachsen und Bremen rund 70 Veranstaltungen für Kinder.

Über 70 Museen in Niedersachsen und Bremen bieten Aktionen mit freiem Eintritt an, etwa das am Bremer Hauptbahnhof gelegene Überseemuseum. Das gesamte Programm ist auf der Internetseite des Museumstages einsehbar. In diesem Jahr findet der vom „International Council of Museums“ (ICOM) ins Leben gerufene Aktionstag bereits zum 46. Mal statt. Bundesweit machen mehr als 1400 Museen mit.