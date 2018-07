Unfall in Lemwerder: 55-Jähriger aus Blender schwer verletzt

Lemwerder - Schwere Verletzungen erlitt ein 55-jähriger Mann aus Blender am Mittwoch bei einem Motorradunfall in Lemwerder.

Der Mann war gegen 19.45 Uhr auf der Hauptstraße in Lemwerder unterwegs. Die Geschwindigkeit war auf dem Teilstück aufgrund von Rollsplitt auf 40 Stundenkilometer begrenzt, teilt die Polizei mit.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Mann mit seinem Motorrad ins Schlingern und kam von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Baum, überschlug sich und landete in einer angrenzenden Böschung. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

