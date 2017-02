Motorradfahrer bei Wildunfall lebensgefährlich verletzt

Samern - Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall in Samern in der Grafschaft Bentheim lebensgefährlich verletzt worden.

Der 57-Jährige prallte am Samstag mit seiner Maschine gegen ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Zusammenstoß kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 57-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier war nach dem Unfall sofort tot.

dpa

