Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Damme - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 851 in Damme im Landkreis Vechta schwer verletzt worden.

Der 20-Jährige hatte am Donnerstagabend gebremst, als ein vor ihm fahrender Wagen nach links abbiegen wollte. Nach Angaben der Polizei vom Freitag fuhr ein von hinten kommendes Auto auf den Motorradfahrer auf und schob ihn in den Gegenverkehr. Vermutlich hatte der 27 Jahre alte Autofahrer das Motorrad übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

