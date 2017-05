Adenbüttel - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Adenbüttel (Landkreis Gifhorn) ums Leben gekommen.

Der 48-Jährige prallte am Sonntag gegen das Auto eines 42-Jährigen, der in einen Feldweg abbiegen und wenden wollte. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war nach Polizeiangaben vom Montag zunächst unklar. Der 48-Jährige starb noch am Unfallort. Die Frau und der 12-jährige Sohn des Autofahrers wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

