Motorradfahrer kracht in Trecker – schwer verletzt

Schlimmer Motorradunfall in Apen, Landkreis Ammerland. Ein Biker prallt in einen Traktor, wird schwer verletzt. Offenbar hatte ihn der Treckerfahrer übersehen.

Apen – Am Mittwochnachmittag, 23. Juni 2021, werden die Rettungskräfte in die Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) gerufen. Ein 53-jähriger Motorradfahrer aus dem Ort ist mit einem Traktor zusammengeprallt – und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der 21 Jahre alte Traktorfahrer links in ein Feld abbiegen.

Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Fahrzeuge kollidierten und der 53-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Motorradunfall in Apen: Mehrere Vorfälle in Niedersachsen

In Niedersachsen lockte das Sommerwetter der vergangenen Tage viele Motorradfahrer auf die Straßen. Eine Häufung schwerer Unfälle war die Folge. An einem Wochenende verunglückten zwei Biker. Im Landkreis Diepholz kam es zu einem tödlichen Motorradunfall. Bei einem Biker-Crash stirbt ein Mann, der andere haut einfach ab. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

