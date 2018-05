Motorrad prallt gegen Auto - ein Toter und zwei Schwerverletzte

Melle - Ein Motorradfahrer ist in Melle (Landkreis Osnabrück) beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet der 26-jährige Motorradfahrer am Samstag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den Wagen eines 72-Jährigen und seiner 80-jährigen Beifahrerin. Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Autoinsassen wurden beide schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus.

