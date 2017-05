Nordhorn - Bei einem Verkehrsunfall bei Nordhorn ist eine Frau getötet worden.

Ein Motorradfahrer übersah am Samstagabend, dass ein vor ihm fahrender Güllewagen nach links abbiegen wollte, und stieß beim Überholen mit ihm zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beifahrerin des Motorradfahrers starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Güllewagens erlitt einen Schock.

