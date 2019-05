Jacht gerät auf Elbe in Schieflage

Mit Seilen gesichert

+ © Burkhard Giese/Freiwillige Feuerwehr Hoopte/dpa Die Motoryacht fuhr auf eine Buhne auf. © Burkhard Giese/Freiwillige Feuerwehr Hoopte/dpa

Hoopte - Eine zwölf Meter lange Motorjacht ist in der Mündung der Ilmenau in die Elbe in Schieflage geraten. Das Boot sei zunächst bei Hoopte (Landkreis Harburg) aus ungeklärter Ursache auf eine Buhne aufgefahren, teilte die Freiwillige Feuerwehr Winsen mit.