Moorbrand in Meppen: Katastrophenfall ausgerufen - Evakuierung möglich

Meppen - Weil aufkommender Sturm den Moorbrand auf einem Bundeswehr-Testgelände in Niedersachsen frisch anfacht, hat der Landkreis Emsland am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen.

Eine Evakuierung der Gemeinden Groß Stavern und Klein Stavern mit rund 1000 Einwohnern könne nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte Landrat Reinhard Winter mit. „Eine ganz konkrete Prognose ist derzeit nicht möglich, dennoch ist zu erwarten, dass sich Rauchbelästigung und Funkenflug verschärfen.“

Update, 11.45 Uhr: Amtliche Sturmwarnung

Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile Niedersachsens und Bremens eine Sturmwarnung für Freitag herausgegeben.

Der großflächige Moorbrand war vor mehr als zwei Wochen infolge von Raketentests der Bundeswehr ausgebrochen. Rauch zog zeitweise zu Orten, die mehr als 100 Kilometer von dem Brand entfernt liegen. Der Landkreis sei gut vorbereitet und wolle keine Unruhe erzeugen.

Schutz der Bevölkerung an erster Stelle

„Da der Schutz der Bevölkerung für uns an erster Stelle steht, möchten wir aber die Staverner frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass eine Evakuierung nicht mehr undenkbar ist.“

Treten Unwetter, Überschwemmungen oder andere Naturgewalten auf, ist das nicht automatisch ein Katastrophenfall. Von einer Katastrophe sprechen Behörden erst, wenn die Bedrohung von vielen Menschen, umfangreichen Sachwerten oder natürlichen Lebensgrundlagen so gravierend ist, dass die betroffene Kommune überfordert ist.

Überregionale Hilfe kann angefordert werden

Das bedeutet, dass die Lage nur beherrscht werden kann, indem überregional Einsatzkräfte alarmiert werden und ein Krisenstab eingerichtet wird. Ist das der Fall, wird der Katastrophenfall ausgerufen. Der Katastrophenfall ist dabei gleichlautend mit Katastrophenalarm.

Der Landkreis Emsland hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist unter den Telefonnummern 05931/44-5701, 5702, 1431 erreichbar. Auch das Bürgertelefon der Bundeswehr ist am Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer: 030/18 24 24 24 2.

Die Kreisfeuerwehr Diepholz wurde am Freitagmorgen um Hilfe gebeten. Darauf wurden acht geländegängige Tanklöschfahrzeuge in Marsch gesetzt. Es sei ein 48-Stunden-Einsatz zu erwarten, teilte die Kreisfeuerwehr am Morgen mit.

Der Landkreis Emsland ruft den Katastrophenfall aus. Eine Evakuierung von Stavern kann nicht ausgeschlossen werden. Bürger sollen sich vorbereiten.

Bürgertelefon eingerichtet:

05931 44-5701, 44-5702 und 44-1431



mehr hier:https://t.co/DDFZ36PivP — Polizei Emsland (@Polizei_EL) 21. September 2018

+ Mit acht Löschfahrzeugen brachen die Helfer auf. © Kreisfeuerwehr Diepholz/Thom Eine Expertin forderte unterdessen Schadstoffmessungen in der Nähe des Moorbrandes. Zumindest für chronisch Kranke sei der Rauch problematisch.



Erst am Donnerstag hieß es, dass mehr als 1000 Frauen und Männer vor Ort, um den Brand zu löschen, sagte eine Bundeswehr-Sprecherin am Donnerstagvormittag.

Bilder vom Moorbrand in Meppen Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Das am 19.09.2018 zur Verfügung gestellt Satellitenbild des Wettersatelliten Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) zeigt, dass aus 800 Kilometern Entfernung noch die Rauchwolken vom Moorbrand bei Meppen zu sehen ist. © dpa Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz im niedersächischen Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in weit entfernten Regionen gesorgt. © nonstopnews Mehr als 1000 Einsatzkräfte bei Moorbrand in Meppen Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Expertin für Schadstoffmessungen in Nähe von Moorbrand Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Moorbrand bei Meppen Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Moorbrand Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Moorbrand Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa Auf einem Testgelände der Bundeswehr stehen seit mehr als zwei Wochen fünf Hektar Moorland in Brand. © dpa

Feuerwehrleute der Bundeswehr, zivile Feuerwehren, das Technische Hilfswerk, Spezialpioniere und Heeresaufklärer arbeiteten gemeinsam gegen die Flammen.

400 #THW-Kräfte sind derzeit beim #Moorbrand in #Meppen – einige von ihnen schon eine Woche lang. Ihre Aufgaben: Führung/Kommunikation, Wasserförderung, Kraftstoffversorgung, weitere Logistik & Verpflegung der Einsatzkräfte mit 4000 Mahlzeiten pro Tag. #Ehrenamt pic.twitter.com/KhbxqB5AS4 — Bundesanstalt THW (@THWLeitung) 20. September 2018

Staatsanwaltschaft ermittelt

Wegen des Moorbrandes auf einem Übungsgelände der Bundeswehr bei Meppen hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. „Da kommen Branddelikte in Betracht, insbesondere die Brandstiftung und möglicherweise auch Umweltdelikte, wenn besonders geschützte Gebiete wie Naturschutzgebiete betroffen sind“, sagte Sprecher Alexander Retemeyer am Donnerstag.

Seine Behörde werde Kontakt zur Bundeswehr aufnehmen, um sich einen Überblick über die Hintergründe des Feuers zu verschaffen. Retemeyer zufolge hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgrund der Medienberichterstattung eingeleitet.

„Es sollen auch Strafanzeigen unterwegs sein, die haben wir noch nicht gesehen“, sagte der Sprecher. Da die Staatsanwaltschaft nicht gegen Firmen oder Institutionen ermitteln könne, richte sich das Verfahren zunächst gegen Unbekannt. Über die Ermittlungen hatte zuvor der NDR berichtet.

Weil fordert Ursachenforschung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Schießübung der Bundeswehr kritisiert, die den Moorbrand im Emsland ausgelöst hat. „Wenn ich ehrlich sein soll: ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, nach diesem trockenen Sommer ausgerechnet im Moor Schießübungen zu veranstalten“, sagte Weil am Mittwoch.

„Das muss vielleicht einmal gründlich nachbereitet werden, wenn die aktuelle Situation geklärt ist.“ Das Verteidigungsministerium müsse in den eigenen Reihen Ursachenforschung betreiben. „Die Situation zurzeit ist bedenklich“, sagte Weil.

Kritik der Grünen an Raketentests

„Man kann sich fragen, ob diese Fläche als Übungsgelände überhaupt geeignet ist. Vielleicht sollte man auch ein Naturschutzgebiet dort einrichten“, sagte Vize-Fraktionschef Christian Meyer der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Er erwarte, dass die Bundeswehr Umweltkompensationen für den von ihr angerichteten Schaden leiste. Der Brand auf dem Übungsplatz war vor zwei Wochen entstanden, als von einem Bundeswehr-Hubschrauber Raketen abgefeuert wurden.

Mittlerweile hat er sich auf eine Fläche ausgedehnt, die größer ist als 1000 Fußballfelder. Am Mittwoch gelang es, die Lage zu stabilisieren. Die Behörden rechnen aber mit einem wochenlangen Kampf gegen das Feuer.

Mit Material der dpa/jdw