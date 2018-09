Moorbrand in Meppen: Rauch zieht bis nach Bremen und Verden

Meppen/Bremen - Der seit zwei Wochen auf einem Bundeswehr-Gelände lodernde Moorbrand bei Meppen wirkt sich auch am Dienstag wieder auf die Region im Osten des betroffenen Areals aus. Sogar Bremen und der östlich davon gelegene Landkreis Verden sind betroffen.

Update 7 Uhr: Der Moorbrand auf einem Bundeswehr-Schießplatz in Meppen hat am Dienstagabend für starken Brandgeruch in großen Teilen des Nordwestens gesorgt. In Bremen gingen nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers am Dienstagabend mehrere hundert Notrufe wegen Brandgeruchs ein. Auch zu Sichtbehinderungen sei es im Stadtgebiet gekommen. Ein Sprecher der Bremer Feuerwehr kritisierte, dass es kaum möglich sei, an Informationen von der Bundeswehr zu gelangen. Die Hansestadt ist mehr als 100 Kilometer vom Brandort entfernt.

Betroffen waren unter anderem auch die Bewohner der Kreise Oldenburg, Verden, Cloppenburg, Vechta und Diepholz. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen forderte die Anwohner der Landkreise am Dienstagabend auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Über die weitere Entwicklung sollten sich die Bewohner betroffener Regionen am besten per Radio und Fernsehen informieren. Am Dienstagabend waren laut der Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen die Landkreise Emsland, das Saterland, Barßel und Bad Zwischenahn betroffen. Auch weiter östlich, in Oldenburg und im Landkreis Oldenburg sowie in Bremen, im Kreis Wesermarsch, in Bremerhaven und im Kreis Osterholz, war der Brand wahrnehmbar.

Gegen 21 Uhr erreichte der Rauch, dessen Geruch mitunter an ein Osterfeuer erinnert, weil ausschließlich natürliches Material wie Sträucher verbrennen, die Landkreise Diepholz und Verden. Neben dem Gestank legte sich selbst dort - teilweise rund 150 Kilometer von Meppen entfernt - ein trüber Schleier über die Landschaft.

Raketentest löst Feuer aus

Bereits rund eine Woche zuvor war der unangenehme Rauch zeitweise über der Region bis nach Bremen wahrnehmbar. Die leichte Asche des Brandes wird laut Feuerwehrangaben besonders weit vom Wind fortgetragen und könne immer dann weite Strecken zurücklegen, wenn der Wind in entsprechender Richtung auffrischt.

Entstanden war das Feuer bei einem Waffentest: Von einem Hubschrauber hatten Soldaten Raketen abgefeuert. Eigentlich hätte die Bundeswehr-Feuerwehr mit einer Löschraupe das Feuer nach dem Test gleich löschen sollen, doch die Löschraupe fiel aus und ein weiteres solches Fahrzeug war gerade in der Werkstatt. So konnte sich der Schwelbrand ausbreiten, bis ein Löschhubschrauber einsatzbereit war.

Fünf Quadratkilometer Fläche verbrannt

Nach Angaben eines Sprechers ist es nicht der erste mehrwöchige Brand auf dem Testgelände. 2010 habe ein Feuer rund sechs Wochen gebrannt, ehe es gelöscht werden konnte. Gegenüber dem NDR teilte die Bundeswehr mit, dass bis Montag rund fünf Quadratkilometer Fläche verbrannt seien. Der Nabu schätzt laut Angaben des Senders, dass dadurch bereits zwischen 500.000 und 900.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid freigesetzt wurden sein könnten. Das entspreche einer Menge, die normalerweise 50.000 Menschen pro Jahr verursachen.

kom/ Mit Material der dpa