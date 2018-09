Auto versinkt im Mittelland-Kanal - Bergung dauert Stunden

Keine Personen im Fahrzeug

+ © NonstopNews Die Bergung des Autos machte eine mehrstündige Sperrung des Kanals notwendig. © NonstopNews

Hannover - In der Nacht zum Donnerstag ist in Hannover ein Auto im Mittellandkanal untergegangen. Niemand sei in dem Fahrzeug gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.