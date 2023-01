Tödlicher Unfall auf A1: Auto kracht ungebremst in Lkw und wird mitgeschleift

Von: Anika Zuschke

Ein Auto ist auf der A1 ungebremst auf einen Lkw aufgefahren und wurde mehrere Hundert Meter mitgeschleift. © Henning Hünerbein/NonstopNews

Ein Unfall auf der A1 endete für einen 59-jährigen Autofahrer tödlich. Dieser raste mit voller Geschwindigkeit in einen Lkw und wurde hunderte Meter mitgeschleift.

Wallenhorst – Auf der Autobahn 1 bei Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist am Donnerstagabend ein 59-jähriger Autofahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt. Angaben der Polizei zufolge ist der Fahrer ungebremst in einen Lkw hereingefahren und wurde im Heckbereich des Sattelzuges eingeklemmt. Dabei schob sich der Wagen des Verunfallten so tief unter den Lkw, dass nur noch der Kofferraum des Autos hinter dem Sattelzug hervorragte. Erst nach mehreren Hundert Metern kam der LKW samt eingeklemmtem PKW auf dem Standstreifen zum Stehen. Das berichteten die Nachrichtenagenturen Nord-West-Media und NonStopNews.

Unfall auf der A1 endet tödlich: Auto wird hunderte Meter mitgeschleift

Mit schweren Rettungsgeräten konnte die Feuerwehr eine Öffnung für den Notarzt schaffen. Doch konnte dieser nur noch den Tod des Autofahrers feststellen. Aufgrund der langen Zug-Strecke verteilten sich auf der gesamten Autobahn Trümmerteile. Diese musste zwischen Osnabrück Nord und Bramsche für Bergungsarbeiten bis in die späten Abendstunden voll gesperrt werden. Die Ursache für den Unfall ist bislang ungeklärt, doch zieht die Polizei Eisregen als Grund in Erwägung.