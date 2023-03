Großbrand im Putenstall: 131 Feuerwehrleute im Einsatz

Von: Marcel Prigge

Ein Großbrand in einem Putenstall in Minstedt (Stadt Bremervörde) hat am Freitag insgesamt 131 Feuerwehrleute beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Minstedt – „F3 - Feuer groß, brennt landwirtschaftliches Gebäude“, hieß es am Freitag, 17. März 2023, um 7:28 Uhr für gleich mehrere Feuerwehren. In Minstedt (Stadt Bremervörde) in Niedersachsen brannte ein 25 mal 100 Meter großer Putenstall. Die Brandursache ist bislang unklar.

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg-Wümme berichtet, sei bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen gewesen. Die Alarmstufe sei nach dem Eintreffen der ersten Kräfte direkt auf „F4“ erhöht worden, was zur Folge hatte, dass noch mehr Feuerwehren alarmiert wurden.

Ein Großbrand in einem Putenstall hat am Freitag, 17. März 2023, 131 Feuerwehrleute in Minstedt (Stadt Bremervörde) beschäftigt. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich keine Tiere im Gebäude. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

„Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Tiere in dem Stallgebäude. Da der Stall bereits beim Eintreffen in voller Ausdehnung brannte, ging es zum einen um die Brandbekämpfung, aber auch darum, einen nahen Gastank zu kühlen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Feuer sei über eine Drehleiter, einen Wasserwerfer und durch mehrere Strahlrohe bekämpft worden, dazu waren auch 38 Atemschutzgeräteträger vor Ort.

Herausfordernde Löscharbeiten: Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen und Kettenbagger vor Ort

Die Wasserversorgung sei über vier voneinander unabhängige Wasserentnahmestellen erfolgt, inklusive eines Pendelverkehrs mit Tanklöschfahrzeugen. Dabei wurde das Wasser zum Teil über längere Wegstrecken gefördert. Sogar ein Kettenbagger sei zur Einsatzstelle gebracht worden, um die Nachlöscharbeiten besser durchführen zu können. Die Gebäudetrümmer hätten so umgeschichtet und abgelöscht werden können.

Bereits vom Weiten konnte der Qualm des Feuers in Minstedt (Stadt Bremervörde) gesehen werden. Nachdem die ersten Einsatzkräfte eingetroffen waren, erhöhten sie die Alarmstufe, um weitere Feuerwehren zu kontaktieren. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Insgesamt waren 131 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bremervörde, Bevern, Hesedorf, Minstedt, Spreckens, Deinstedt, Zeven, Basdahl, Farven, Selsingen, Rhade, Oerel sowie der Gerätewagen Atemschutz der Kreisfeuerwehr vor Ort. Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.