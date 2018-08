Ministerpräsident Weil trifft #MeTwo-Initiator Can

Hannover - Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat zu mehr Solidarität mit Deutschen mit Migrationshintergrund aufgerufen.

Die Zivilgesellschaft müsse sich zusammenschließen und mobilisieren, sagte er am Donnerstag in Hannover bei einem Treffen mit Ali Can, dem Initiator der #MeTwo-Internetbewegung über Alltagsrassismus. Can hatte Weil nach Angaben der Landesregierung um ein Treffen gebeten und sich dabei auf ein Interview im „Tagesspiegel“ bezogen, in dem der Ministerpräsident Deutschland ein Rassismusproblem attestiert hatte.

„Jeder hat den Anspruch auf Fairness und Respekt“, betonte Weil. Die Zivilgesellschaft dürfe nicht zulassen, „dass nur die anderen Stimmung machen“. Es gehe auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Ein Kompliment über die guten Deutschkenntnisse eines in Deutschland geborenen Menschen mit ausländischen Wurzeln sei vielleicht nett gemeint, komme beim Betroffenen aber weniger gut an.

Die Debatte um Rassismus sei längst überfällig gewesen, sagte Can, der aus Essen stammt. Mittlerweile habe die Bewegung #MeTwo mehr als 250.000 Menschen erreicht. Nun müssten die Rahmenbedingungen verändert werden, so dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr in der Schule, auf dem Wohnungsmarkt oder bei der Jobsuche benachteiligt würden. Denkbar seien etwa Schulungen, die Lehrer für das Thema sensibilisierten.

+ Ali Can hat den Hashtag MeTwo ins Internet gesetzt, der Alltagsrassismus in Deutschland thematisiert. © dpa

Das Grundgesetz, vor dem alle Menschen auf dem Papier gleich seien, müsse mit Leben gefüllt werden, betonte Can. Der 24-jährige Sozialaktivist ist Leiter einer Arbeitsgruppe, die zurzeit die unter #MeTwo gesammelten Äußerungen analysiert und weitere konkrete Schritte plant. Dem Internet müsse künftig mehr Bedeutung beigemessen werden. Dafür brauche es jemanden, der Netz-Aktionen aufgreife und der Integrationsbeauftragten oder der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zuarbeite.

epd