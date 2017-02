Justizministerin will ohne Referentin nicht in USA reisen

Hannover - Niedersachsens Justizministerin erwartet von ihrer geplanten US-Reise zahlreiche Impulse für die Präventionsarbeit. Doch es gibt Verunsicherungen um die Einreise einer Referentin. Die Ministerin macht klar: Ohne sie würde sie ihre Reise umgehend abbrechen.

Angesichts des von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopps droht Niedersachsens Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) mit der Absage einer geplanten USA-Reise, sollte ihre Referentin nicht ins Land gelassen werde. Die Mitarbeiterin hat die doppelte Staatsbürgerschaft und daher auch die Nationalität eines der sieben Länder, die von dem Einreisestopp betroffen sind.

Niewisch-Lennartz sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die Reise ist mir inhaltlich sehr wichtig, sie wurde aufwendig vorbereitet und ich habe hochqualifizierte Gesprächspartner; aber ich werde die Reise nicht ohne meine Referentin fortsetzen."

Widersprüchliche Infos zur doppelten Staatsbürgerschaft

Zu den rechtlichen Bestimmungen gab es weiter Verwirrung. Zwar hat das zuständige US-Heimatschutzministerium betont, Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft dürften mit einem Pass aus einem als unproblematisch eingestuften Land einreisen. Doch US-Botschaften etwa in Deutschland machten zunächst gegenteilige Angaben.

„Wir sind doch angespannt wegen der Einreise", sagte die Ministerin mit Hinweis auf ihre Referentin. „Sie hat ein Visum, weil sie mich begleitet, und ist nach Auskunft der Botschaft nicht betroffen; aber wie es nachher bei der Einreise ist, das kann man gegenwärtig nicht vorhersagen." Das Verbot kritisierte sie in harschen Worten: „Dass Präsident Trump wirklich von einem „Bann" bei den Einreiseverboten spricht, das ist eine Wortwahl, die die katastrophale Entscheidung noch hochgefährlich zuspitzt; das schürt Hass innerhalb und auch außerhalb des Landes."

Dabei sei ihr die geplante US-Reise überaus wichtig. Vom 11. bis zum 17. Februar will die Ministerin Präventionsprojekte im US-Bundesstaat Pennsylvania besuchen, der in der Umsetzung der Präventionsstrategie CTC „Communities that care“ als führend gilt.

Weitere geplante Themen sind Ansätze zur computergestützten Prognose von Rückfallwahrscheinlichkeiten. „Im Fokus steht auch die ungewöhnliche Frage: Kann man - wenn ja: wie? - auch Prävention unter ökonomischen Aspekten erfassen?", so die Ministerin. „Welchen ökonomischen Gewinn gibt es für die öffentliche Hand, wenn Straftaten verhindert werden?" Das Washington State Institute for Public Policy habe Algorithmen entwickelt, mit denen man diesen Zusammenhang berechnen kann.

dpa

