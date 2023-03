Großbrand sorgt für Millionenschaden: Tischlerei in Flammen bindet 120 Feuerwehrkräfte

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein Großbrand hat gleich 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren auf den Plan gerufen. Das Feuer brach in einer Produktionshalle einer Tischlerei aus. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Großbrand mit Millionenschaden: Ein Feuer zerstörte in der Nacht zu Mittwoch eine Produktionshalle in Sedelsberg. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Sedelsberg – Zu einem Großeinsatz in Sedelsberg im Landkreis Cloppenburg sind gleich mehrere Feuerwehren aus Niedersachsen ausgerückt. Eine Produktionshalle einer Tischlerei stand in der Nacht zu Mittwoch, 1. März 2023, in Vollbrand. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Millionenschaden durch Großfeuer: Brand zerstört Produktions- und Lagerhalle einer Tischlerei

Laut Angaben der Feuerwehr wurde das Feuer gegen 0:30 Uhr von mehreren Zeugen an der Carl-Benz-Straße gemeldet. Aus unbekannter Ursache ist dort eine Produktions- und Lagerhalle einer Tischlerei in Brand geraten. Jedoch konnte ein weiteres Übergreifen auf angrenzende Wohnbereiche verhindert werden. Gegen 10 Uhr am Mittwochmorgen war das Feuer gelöscht.

Drei Feuerwehrmänner verletzt – Brandursache unklar

Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute im Alter von 21, 29 und 47 Jahren leicht verletzt, heißt es weiter. Der 47-Jährige ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht worden. Für die Löscharbeiten musste die B401 zwischen Neuscharreler Straße und Abzweigung C-Port voll gesperrt werden.

Insgesamt waren 120 Feuerwehrleute und 30 Fahrzeuge im Einsatz. Die Produktionshalle ist durch den Brand vollständig zerstört worden. Ob der angrenzende Wohnbereich durch den Brand beschädigt wurde, ist bislang unklar. Die Schadenshöhe wird auf einen einstelligen Millionenbereich geschätzt, die Ermittlungen dauern an.

Weitere Blaulichtmeldungen: Tödliche Schüsse in Hannover – Polizei fahndet nach zwei Flüchtigen

In Hannover ist ein 34-jähriger Mann am Dienstagabend im Stadtteil Döhren an einer Stadtbahnhaltestelle erschossen worden. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei Flüchtigen.