Millionenschaden bei Brand in Auricher Krankenhaus entstanden

Beim Brand in der Auricher Ubbo-Emmius-Klinik ist Samstagmorgen ein Millionenschaden entstanden. Der Fachärztebereich kann nicht mehr genutzt werden.

Aurich – In der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich in Niedersachsen ist in den frühen Morgenstunden des Samstags, 10. September 2022, ein Feuer ausgebrochen. Wie die Klinikverwaltung am Vormittag mitteilte, sei durch das Feuer ein Schaden in Millionenhöhe in dem Krankenhaus entstanden. Die Brandmeldeanlage der Klinik hatte am Morgen gegen 7:00 Uhr angeschlagen, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund.

Beim Versuch den Brand zu lokalisieren, wurde der Brandherd im Fachärztebereich im vierten Stock des Klinikums durch die Feuerwehr ausgemacht. Glücklicherweise ist in diesem Bereich des Krankenhauses kein Patient stationär untergebracht, sodass von einer kompletten Evakuierung des Gebäudes abgesehen werden konnte, bestätigte Bernd Saathoff von der Ortsfeuerwehr Aurich. Verletzt worden sei durch das Feuer niemand. Wie die Polizei mitteilte, wurden vorsichtshalber rund 60 Patienten aus zwei benachbarten Stationen innerhalb des Krankenhauses verlegt.

Die Krankenhausverwaltung geht nach Angaben der Beamten von einem Schaden in Millionenhöhe aus, indem auch die Betriebsausfallkosten enthalten sind. Der Fachärztebereich, darunter die Endoskopie, können demnach vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Wallinghausener Straße vor dem Klinikum musste für mehrere Stunden voll gesperrt werde. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

