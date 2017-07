Zwei Milliarden Euro für Unikliniken Hannover und Göttingen

Marode Gebäude

Hannover - Nach jahrelangen Planungsproblemen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) will Niedersachsen die Verantwortung für die Sanierung der Hochschulmedizin zentralisieren. Es sei vorgesehen, noch in diesem Jahr zwei Baugesellschaften zu gründen, die jeweils die Projekte an der MHH und der Universitätsmedizin Göttingen koordinieren sollen, sagte Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) in Hannover.