53 Sterne für den Norden: Michelin zeichnet die besten Restaurants in Niedersachsen aus

Von: Marcel Prigge

Teilen

Lokale der Spitzenklasse gibt es auch im Norden. Auf der Verleihung der begehrten Michelin-Sterne sind am Dienstag die besten Restaurants in Niedersachsen ausgezeichnet worden.

Hannover – Gerichte und genussvolles Essen der Extraklasse sind am Dienstag, 4. April 2023, während der Verleihung der begehrten Sterne des Guide Michelin für 2023 ausgezeichnet worden. Unter anderem mit dabei: die fünf besten Restaurants in Niedersachsen. Das zweitgrößte Bundesland Deutschlands konnte 15 Sterne einheimsen und sogar ein neues Zwei-Sterne-Restaurant gibt es in Niedersachsen.

Michelin zeichnet beste Restaurants in Niedersachsen aus: 53 Sterne für den Norden, 15 für Niedersachsen

Insgesamt sind 53 Sterne für 40 Restaurants in Norddeutschland vergeben worden. Um das Sterne-Ranking besser einordnen zu können, erklärten die Autoren des Michelin-Magazins in ihren Worten die Bedeutung. So heißt es, ein Stern sei „eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert“. Zwei Sterne bedeuten „eine Spitzenküche – einen Umweg wert.“ Und die drei Sterne und die damit höchste Auszeichnung versprechen: „eine einzigartige Küche – eine Reise wert.“

Das Michelin-Magazin hat am Dienstagabend, 4. April 2023, wieder seine begehrten Sterne vergeben. Deutlich vertreten waren auch Restaurants aus Norddeutschland. Insgesamt konnten diese 53 Sterne absahnen. © Uli Deck/Arne Dedert/dpa

Das Aqua von Sven Elverfeld in Wolfsburg in Niedersachsen erhielt die höchstmögliche Auszeichnung von drei Sternen und das bereits zum 15. Mal in Folge. Und auch The Table in Hamburg kann sich wieder mit drei Sternen schmücken. Deutschlandweit wurden insgesamt 334 Restaurants mit den begehrten Sternen ausgezeichnet. Eine solch hohe Anzahl an Preisen gab es bislang noch nicht.

Guide Michelin Auszeichnung 2023: Das sind die Sternerestaurants in Niedersachsen

Aqua , Wolfsburg – Drei Sterne

, Wolfsburg – Drei Sterne Jante , Hannover – Zwei Sterne

, Hannover – Zwei Sterne Votum , Hannover – Zwei Sterne

, Hannover – Zwei Sterne Apicius , Bad Zwischenahn – Ein Stern

, Bad Zwischenahn – Ein Stern Sterneck , Cuxhaven – Ein Stern

, Cuxhaven – Ein Stern Genießer Stube , Friedland – Ein Stern

, Friedland – Ein Stern Handwerk , Hannover – Ein Stern

, Hannover – Ein Stern Seesteg , Insel Norderney – Ein Stern

, Insel Norderney – Ein Stern Friedrich , Osnabrück – Ein Stern

, Osnabrück – Ein Stern IKO , Osnabrück – Ein Stern

, Osnabrück – Ein Stern Kesselhaus, Osnabrück – Ein Stern

Ein neues Zwei-Sterne-Restaurant für Niedersachsen

Auch das Votum in Hannover mit Benjamin Gallein als Küchenchef kann sich freuen. Das Votum-Team hat sich, wie das Lakeside in Hamburg mit Küchenchef Julian Stowasser, von einem auf zwei Sterne hochgekocht. Neu mit einem Stern ausgezeichnet wurden das Restaurant IKO in Osnabrück und das haebel in Hamburg.

Zudem konnte das Restaurant Jante seine zwei Sterne vor den Kritikern verteidigen – und hat mit dem Service Award eine weitere begehrte Auszeichnung erhalten. Insgesamt gingen zehn Sterne nach Hamburg, 14 Sterne nach Schleswig-Holstein und neun Sterne nach Mecklenburg-Vorpommern.

Ganz ohne Sterne müssen die Restaurants in Bremen und Bremerhaven auskommen. Dennoch kann man in bestimmten Lokalen ganz besonders gut essen gehen. Eine Rangliste verrät die fünf besten Restaurants in Bremen. Grundlage für das Ranking sind Auswertungen von hochrangigen Restaurantkritiken.