Michelin-Award für Restaurant „Jante“ in Hannover

Von: Lars Laue

Mit guter Laune zum Sieg: Mona Schrader ist vom Guide Michelin für ihre Arbeit geehrt worden. © Lars Laue

Auszeichnung für Servicekraft und Mit-Inhaberin Mona Schrader vom Restaurant „Jante“

Hannover – Mona Schrader weiß, wie man Restaurant-Gäste glücklich macht. Für ihre besondere Freundlichkeit wurde die Inhaberin eines Sterne-Restaurants in Hannover kürzlich sogar ausgezeichnet. Doch die 33-Jährige kann auch anders: Wer ihr Team anpöbelt, fliegt raus.

„Haaalllloooo, ich bin die Mona!“ Mit einem fröhlichen Lächeln und ausgestreckter Hand schreitet Mona Schrader Richtung Eingangstür des Zwei-Sterne-Restaurants „Jante“ in Hannover. Gleich rechts ist sie zu sehen, die Auszeichnung, auf die die 33-Jährige „mächtig stolz“ ist: Der Michelin-Service-Award – Beleg dafür, dass Schrader die beste Servicekraft in ganz Deutschland ist.

„In dem 2015 gemeinsam mit Küchenchef Tony Hohlfeld eröffneten Restaurant glänzt die herzliche Gastgeberin nicht nur mit Fachwissen und versierter Beratung, sondern sorgt mit Charme und ihrer zuvorkommenden und angenehm natürlichen Art für eine entspannte Atmosphäre und überzeugte somit die Michelin-Inspektoren“, heißt es in der Begründung der Jury.

Ich habe auch schon Gäste hinausbefördert.

Schrader und Sternekoch Hohlfeld betreiben das „Jante“ gemeinsam. Er zaubert in der Küche mit Garnelen, Saibling, Zander, Spargel, Kalb und Erdbeeren, sie kümmert sich um die Gäste in dem kleinen, aber feinen halbrunden Restaurant mit raumhoher Fensterfront und skandinavisch-geradlinigem Interieur.

Wie gelingt es ihr, immer freundlich zu bleiben, auch wenn manche Gäste mit dicker Geldbörse sich zuweilen aufführen, als gehöre ihnen die Welt? Bis zu einem gewissen Grad lächelt Schrader das weg, macht aber auch klar: „Bei uns sind alle gleich und sollen einen schönen Abend haben. Wir begegnen uns hier im Jante auf Augenhöhe, und wenn es gegen meine Mitarbeiter geht, ist Schluss.“ Ende des Abends im Jante? „Genau. Ich habe auch schon Gäste hinausbefördert.“

Hohlfeld und sie sind ein Paar, der gemeinsame Sohn Levi ist fünf. Der Vater Spitzenkoch, die Mutter ausgebildete Hotelfachfrau, die beste Servicekraft Deutschlands und obendrein Chef-Sommelière, eine echte Weinkennerin also. Hat Levi da mal eine Chance auf Fastfood? „Aber klar“, lacht die Mutter. „Unser Sohn Levi liebt es, wenn wir Pizza bestellen und dienstags, wenn unser Restaurant geschlossen hat, ist bei uns meist Döner-Tag.“

Und wie wird man nun die perfekte Gastgeberin? Das Erfolgsrezept von Schrader klingt gar nicht so schrecklich kompliziert, sondern regt förmlich zum Nachahmen an: „Immer das Herz am richtigen Fleck und nie die Laune vermiesen lassen.“

Guide Michelin: Mehr als Sterne Neben den bekannten Sternen vergibt der Guide Michelin jährlich vier weitere Auszeichnungen: den Service Award für besondere Gastgeberschaft, den Mentor Award für Köchinnen und Köche, die ihre Erfahrungen weitervermitteln, den Young Chef Award für vielversprechenden Nachwuchs und den Sommelier Award.