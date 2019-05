Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ dockt aus Meyer Werft aus

Platz für 999 Passagiere

+ © dpa/Carmen Jaspersen Das Ausdocken der „Spirit of Discovery“ verlief problemlos. © dpa/Carmen Jaspersen

Das Ausdocken des Kreuzfahrtschiffes „Spirit of Discovery“ aus einem Baudock der Meyer Werft in Papenburg verläuft weitgehend planmäßig. 999 Passagiere sollen später Platz an Bord finden.