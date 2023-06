Ausfälle haben Konsequenzen: Metronom prüft ausgedünnten Ersatzfahrplan

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Aktuell immer wieder in Bremen und Hamburg zu lesen: Ein Metronom-Zug fällt aus. © Marvin Köhnken & Hanno Bode/imago

Immer wieder fallen in diesen Wochen Metronom-Züge aus – vor allem zwischen Bremen und Hamburg. Um nicht immer kurzfristig Verbindungen absagen zu müssen, wird es womöglich bald einen ausgedünnten Ersatzfahrplan geben.

Bremen/Hamburg – Wer derzeit am Bahnhof auf Metronom-Züge wartet, wird in Bremen, Hamburg und Niedersachsen seit Monaten immer wieder enttäuscht, bereits zum Jahresbeginn kam es zu zahlreichen Ausfällen. Zuletzt sind mitunter mehrfach täglich Verbindungen ausgefallen. Das ärgert nicht nur die Fahrgäste, es hat nun auch Konsequenzen. In Absprache mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) prüft die Metronom Eisenbahngesellschaft den Einsatz eines ausgedünnten Ersatzfahrplans.

„Es ist tatsächlich so, dass wir die Möglichkeit, ein entsprechendes Konzept aufzubauen, prüfen“, schreibt Metronom-Pressesprecherin Tina Allerheiligen auf Anfrage von kreiszeitung.de. Allerdings sei dieses Unterfangen wegen der Größe des Metronom-Netzes „relativ komplex“ und das Ergebnis noch nicht spruchreif. „Wir müssen bei jeder Verbindung die Fahrgastströme und die eventuellen Anschlüsse berücksichtigen.“ Ob und wann das Metronom-Team ein Konzept zur Leistungsreduzierung umsetzt, werde in enger Zusammenarbeit mit der LNVG entscheiden.

Metronom-Züge zwischen Bremen und Hamburg fallen derzeit besonders oft aus

Betroffen von den Ausfällen – egal ob tagsüber oder, besonders ärgerlich, in den späten Abendstunden – ist die Strecke zwischen Hamburg und Bremen. „Aber auch auf den anderen Linien stehen wir regelmäßig vor der Herausforderung, kurzfristige Personalausfälle zu kompensieren“, schreibt die Metronom-Sprecherin. Krankmeldungen, die Urlaubszeit und der Fachkräftemangel seien allesamt Gründe, warum dennoch immer wieder Leistungen reduziert oder Verbindungen gestrichen werden müssten. „Das bedauert niemand so sehr wie wir“, betont Tina Allerheiligen.

Das Hurricane Festival war sogar doppelt betroffen: Ein Zug fiel mitten in der Nacht nach dem Ende eines Headliner-Auftritts aus, andere Verbindungen über Scheeßel wurden wegen geplanter Bauarbeiten schon im Vorfeld gestrichen und durch Busse ersetzt.

Die LNVG ist wegen der vielen kurzfristigen personalbedingten Zugausfälle beim Metronom sehr unzufrieden. Grundsätzlich bestehe zwar ein bundesweiter Fachkräftemangel, mit der Metronom sei man deswegen aber in einem sehr engen Austausch. Die LNVG als Aufgabenträgerin für den schienengebundenen Nahverkehr in Niedersachsen vergibt unter anderem Aufträge an Eisenbahnunternehmen und schüttet vertraglich festgelegte Gelder aus.

Metronom, Erixx und Enno suchen in Fachkräfte-Krise verstärkt neue Lokführer

Personalausfälle und andere Qualitätskriterien habe man regelmäßig und intensiv im Blick, schreibt LNVG-Sprecherin Melina Gnisa gegenüber kreiszeitung.de. „Bei Problemen treten wir an die Unternehmen heran, fordern eine Stellungnahme und Maßnahmen zur Beseitigung ein.“ Genau dies geschehe derzeit mit Blick auf die Metronom-Eisenbahngesellschaft besonders oft. Die wiederum bemühe sich laut eigener Angabe für alle ihre Marken – Metronom, Erixx und Enno – verstärkt um neue Lokführer.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Geprüft werde nun, ob infolge einer zeitlich begrenzte planmäßige Streichung von Fahrten das verbleibende Angebot verlässlicher gefahren werden könne. „Die Prüfung kann nur Metronom vornehmen“, schreibt Melina Gnisa. Wichtig seien dabei unter anderem die Personalsituation an den Metronom-Standorten und die Dienstschichten.

Metronom zahlt Vertragsstrafen und erhält weniger Geld von der LNVG

Grundsätzlich, so die LNVG-Sprecherin, sei es Aufgabe der Eisenbahnverkehrsunternehmen, genug Personal für die per Vertrag geregelten Leistungen bereitzustellen. Zudem werde in den Verträgen auch eine Mindestanzahl an Triebfahrzeugführern festgelegt, die erfolgreich ausgebildet werden müssen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Diese Zahl berücksichtige auch, ausreichend Triebfahrzeugführer als Reserve für kurzfristige Krankmeldungen einsetzen zu können.

Selbstredend erhält das Eisenbahnunternehmen für ausgefallene Fahrten kein Geld.

Neben der laufenden Prüfung eines ausgedünnten Metronom-Fahrplans hat das Nichteinhalten der vertraglich fixierten Pflichten auch finanzielle Folgen. „Selbstredend erhält das Eisenbahnunternehmen für ausgefallene Fahrten kein Geld von der LNVG und muss darüber hinaus Vertragsstrafen zahlen“, erklärt Melina Gnisa.