Ein Betrunkener hat zwei Zugbegleiterinnen auf dem Weg von Hamburg nach Lüneburg quer durch den Zug gejagt. Zuvor hatte er nach dem Kopf der Metronom-Mitarbeiterin getreten.

Hamburg/Lüneburg - Zu einer Hetzjagd quer durch den Zug ist es am Mittwochabend in einem Metronom von Hamburg nach Lüneburg gekommen. Ein unbekannter Mann hatte dort mehrfach versucht, eine 60-jährige Zugbegleiterin mit Fußtritten zu verletzen. Zusammen mit ihrer Kollegin musste sie im Zug vor dem Verfolger fliehen, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Der Metronom 81639 war um 20.33 Uhr in Hamburg abgefahren. Die Zugbegleiterin wollte die Fahrscheine von zwei Männern auf der oberen Ebene eines Doppelstockwagens kontrollieren. Einer der beiden war offenbar betrunken und fand sein Niedersachsenticket nicht. Daraufhin wurde er zunehmend aggressiv.

Jagd durch Metronom: Betrunkener steigt in Bardowick aus

Plötzlich soll er zweimal in Kopfhöhe nach ihr getreten haben und verfehlte sie nur knapp, so die Polizei. Ihre Kollegin hatte gerade die Fahrscheinkontrollen der unteren Ebene im Metronom beendet. Beide Zugbegleiterinnen flüchteten schließlich vor dem Mann durch andere Waggons und konnten gerade noch eine Durchgangstür hinter sich verschließen.

Der unbekannte Angreifer stieg um 21.16 Uhr zusammen mit seinem Begleiter in Bardowick aus und wird wie folgt beschrieben: Anfang 20, etwa 1,70 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare, beige Jacke mit Fellkragen, schwarzer Rucksack.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen fahndet nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise unter 0421/162995.