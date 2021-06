Freundin niedergestochen: 19-Jähriger gesteht Tat

Als sie ihn kritisiert, dreht er durch

Blutiges Beziehungsdrama in Lüneburg: Ein 19-Jähriger gab vor Gericht zu, seine gleichaltrige Freundin auf einem Parkplatz erstochen zu haben.

Lüneburg – Geständnis im Mordprozess von Lüneburg: Vor dem Landgericht gibt ein 19-Jähriger zu, seine Freundin Mitte Januar in ihrem Auto auf einem Parkplatz in der Hansestadt erstochen zu haben. Sein Anwalt verlas die Erklärung am Donnerstag, 24. Juni 2021.

Demnach habe sie ihm Vorwürfe gemacht, er sei unzuverlässig und habe sich nicht genug um sie gekümmert. Bis heute sei ihm unbegreiflich, dass er die Kontrolle verloren habe, heißt es in der Schrift. Das Messer habe in der Ablage des Autos gelegen, er habe es nicht mitgebracht. Die Tat tue ihm unendlich leid.

Messerattacke in Lüneburg: Vater findet tote Tochter

Der Deutsche ist wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Offenbar wollte er nicht akzeptieren, dass sie sich trennen wollten. Der Vater hatte seine Tochter gefunden. Er hatte nach ihr gesucht, weil sie von ihrem Job in einem Lokal abends nicht nach Hause gekommen war.

