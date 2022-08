Menschen kaufen Holz wie wild: Das neue Klopapier?

Von: Fabian Raddatz

Panikkäufe sorgen für große Preissprünge bei Holz und Pellets. © Nord-West-Media TV

Die Energiekrise sorgt für einen regelrechten Boom auf Holz, die Preise steigen. Der Branchenverband warnt vor einem Engpass, die Polizei vor Betrügern.

Hannover – Preisschock, die Gasversorger in Niedersachsen und Bremen erhöhen ihre Preise: Noch nie war Brennholz im Sommer so gefragt wie in diesem Jahr. Wer es im Winter warm haben möchte und bereits einen Kaminofen besitzt, kauft mehr Vorrat als in den Vorjahren. Die Panikkäufe sorgen für große Preissprünge bei Holz und Pellets. Das geht aus einem Bericht des Nachrichtendienstes Nord-West-Media TV hervor.

Die große Nachfrage lässt die Preise explodieren und hat auch Einfluss auf die verfügbare Menge: „Es wird nicht genug Holz für alle geben“, stellt Klaus Egly vom Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion klar. Laut dem Fachmann werden pro Saison etwa 25 Millionen Kubikmeter Holz verbrannt. In Zeiten, in denen die Stadtwerke massiv die Gaspreise anziehen, dürfte das noch mehr werden.

Holz wird knapp und teuer – die Polizei warnt: „Wir haben eine Flut von Betrügereien“

Das Geschäft mit dem Brennstoff ist auf Jahrzehnte geplant. Einfach so in den Wald gehen und die zusätzliche Nachfrage durch das Fällen weiterer Bäume zu befriedigen ist nicht drin. Laut Egly sind die Preise zwischen 10 und 20 Prozent angestiegen. Das lockt auch Betrüger an, die im Internet ahnungslose Opfer suchen: „Wir haben eine Flut von Betrügereien. Ich warne davor, aus Panik leichtgläubig Holz im Netz zu bestellen“, so der Verbandsvorsitzende.

Das bestätigt auch Ronja Weser von der Polizei Delmenhorst. Sie und ihre Kollegen nehmen aktuell viele Anzeigen von Menschen entgegen, die beim Onlinekauf von Brennholz hereingelegt wurden. „Die Menschen werden mit der Verfügbarkeit von Brennholz, einer schnellen Lieferung und günstigen Preisen angelockt“, fasst die Pressesprecherin der Polizei zusammen.

Delmenhorster fällt auf Holz-Betrüger rein

Auf einen Fake-Shop ist Dominik Küll hereingefallen. Im Internet fand der Delmenhorster einen Händler, der den Sack Holzpellets für sieben Euro offerierte. Küll bestellte und überwies 600 Euro. Seine Frau wurde hellhörig, da der Sack Brennstoff aktuell für zwölf Euro gehandelt wird. Durch die schnelle Reaktion konnte das Geld zurückgehalten werden.

Günstige Pellets für den Winter hat der Delmenhorster aber trotzdem noch nicht gefunden. Aufgrund der enormen Nachfrage sind bei allen seriösen Händlern die Lager leer. Leer ist auch der private Lagerraum im Keller seines Einfamilienhauses: Nur noch ein Sack Pellets liegt einsam auf einer Palette.