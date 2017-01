Viele Menschen in Bremen und Niedersachsen feiern friedlich Silvester

Mehrere Verletzte durch Böller und Raketen am Bremer Hauptbahnhof

Hannover/Bremen - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen haben in der Silvesternacht überwiegend friedlich ins neue Jahr gefeiert. Bei den Partys und Feuerwerken kam es bis zum frühen Morgen nicht zu größeren Zwischenfällen, wie die Polizeidienststellen im Land berichteten.

In Hannover hieß es aber auch, bei der Böllerei auf dem zentralen Platz Kröpcke hätten einige Feiernde ihre Raketen rücksichtslos auf Passanten abgeschossen, nach Augenzeugenberichten zum Teil sogar mit Absicht. Die griff ein und brachte die Lage schnell unter Kontrolle, Verletzte gab es keine.

Am Bremer Hauptbahnhof sind in der Silvesternacht mehrere Menschen durch Böller und Raketen verletzt worden. Auf dem Bahnhofsvorplatz kam es vereinzelt zu Zwischenfällen, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine 53-Jährige wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen und erlitt Verletzungen im Gesicht. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bundespolizei hat im Bremer Hauptbahnhof alkoholbedingte Streitigkeiten schnell unterbunden und rund 50 Platzverweise ausgesprochen. Die Masse der Reisenden verließ den Bahnhof in Richtung Innenstadt. Eine größere Gruppe von etwa 400 Personen verblieb auf dem Bahnhofsvorplatz im Bereich des Haupteingangs. Darunter befanden sich viele Personen mit Migrationshintergrund, zumeist Syrer und Afghanen. Nach der ersten Bilanz scheint der Einsatz im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Bremen verhältnismäßig ruhig verlaufen zu sein. Unter den eingegangenen Strafanzeigen sind keine sexuellen Beleidigungen enthalten.

Eine größere Gruppe Feiernder wurde von vier jungen Männern mit einer Rakete beschossen, verletzt wurde dabei aber niemand. Durch eine am Boden explodierende Rakete erlitt ein 26 Jahre alter Mann einen Hörschaden. Die Polizei griff ein und verwies rund 50 Menschen vom Platz. Insgesamt seien die Zwischenfälle aber nicht ungewöhnlich. "Angesichts der rund 400 Menschen, die auf dem Bahnhofsvorplatz gefeiert haben, war es ein durchgehend friedlicher Einsatz", sagte Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizei Bremen.

Im Bereich Salzgitter hat laut Angaben der Polizeidirektion Braunschweig eine verirrte Silvesterrakete einen Brand in einem Dachstuhl ausgelöst und so einen Sachschaden von rund 200 000 Euro verursacht. In Göttingen hatte die Polizei kurz nach Mitternacht mit einer größeren Schlägerei viel zu tun, Schwerverletzte gab es aber auch dort nicht.

