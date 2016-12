Das interessierte unsere Leser im Jahr 2016 am meisten

Hurricane Festival, Kommunalwahl und Schulausfall

Bremen/Niedersachsen - Mehr als 30 Millionen Leser besuchten in den vergangenen zwölf Monaten unser Portal und schauten sich dabei rund 150 Millionen Seiten an. Hier sind unsere Top-10 der meistgelesenen Artikel aus der Region:

Wintereinbruch

Platz 1: 122.055 Seitenaufrufe

Niedersachsen, 8. Januar: Verlängerte Ferien für viele Schüler. Anfang 2016 fällt in vielen Landkreisen in Niedersachsen aufgrund der Witterungsverhältnisse die Schule aus. Viele Informationsseiten sind nicht erreichbar. Unsere Server halten den vielen Anfragen stand.

Messerstecherei in Bremen

Platz 2: 79.539 Seitenaufrufe

Bremen, 27. Juli: Ein Treffen unter Pokémon-Go-Spielern am Weserufer in Bremen-Vegesack ist in der Nacht zum 27. Juli eskaliert. Vier Jugendliche wurden mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Kommunalwahl in Niedersachsen

Platz 3: 55.653 Seitenaufrufe

Niedersachsen, 11. September: Die Kommunalwahl in Niedersachsen am 11. September war für besonders viele Menschen interessant. In einem Live-Ticker berichteten wir am Wahltag mit Stimmen und Ergebnissen.

Pferde erkranken in Dörverden an Botulismus

Platz 4: 44.308 Seitenaufrufe

Dörverden, 14. Januar: Ein Drama für Pferde und deren Eigentümer: Mehrere Tiere auf der Reitanlage des RC Verden in Dörverden leiden unter Botulismus.

Vermisstes Mädchen in Bremen

Platz 5: 39.242 Seitenaufrufe

Bremen, 2. November: Ein 14-jähriges Mädchen aus Bremen-Neustadt wurde am 2. November vermisst. Die Polizei suchte mit Foto und Personenbeschreibung nach ihr. Zwei Tage später tauchte das Mädchen wieder auf. (Hinweis: Das Foto haben wir danach entfernt).

Tamme Hanken stirbt überraschend

Platz 6: 37.739 Seitenaufrufe

Niedersachsen, 10. Oktober: Er war für viele Tierbesitzer die letzte Hoffnung. Tamme Hanken kurierte vor laufenden Kameras Vierbeiner - mit bloßen Händen. Der "XXL-Ostfriese" sorgte mit seinen chiropraktischen Fähigkeiten für gute Einschaltquoten. Am 10. Oktober starb Hanken völlig überraschend.

Hurricane Festival unter Wasser

Platz 7-10: jeweils rund 30.000 Seitenaufrufe

Scheeßel - 24.-26. Juni: Das diesjährige Hurricane Festival in Scheeßel wird vielen Besuchern lange in Erinnerung bleiben. Statt Musik zu hören, verbrachten viele die Nacht in ihren Autos und suchten Schutz vor Gewitter und Wassermassen.

Hurricane-Samstag abgesagt - Sonntag soll stattfinden

Erneute Unwetterwarnung für das Hurricane

Hurricane startet mit Musik statt Regen in den letzten Tag

Wassermassen auf dem Hurricane-Gelände