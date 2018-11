Gefahr für Tiere und Kinder: Mehrfach Reißzwecken und Glassplitter gefunden

Brake - Die Polizei vermutet, dass unbekannte Täter Reißzwecken und Glassplitter in Brake ausgelegt haben, um mutwillig Tiere zu verletzen.

Eine besorgte Hundehalterin berichtete am Montag den Polizeibeamten, dass sie in den letzten Wochen mehrfach Reißzwecken und Glassplitter auf Gehwegen im Bereich des Rosenburgrings gefunden habe. Anfangs glaubte sie noch an einen Zufall und räumte die spitzen Gegenstände weg. Mittlerweile wird von vorsätzlichen Handlungen ausgegangen, teilt die Polizei mit.

Aufgrund der Gefahr für spielende Kinder und Haustiere bittet die Polizei um Wachsamkeit. Zudem sollen sich Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, bei der Polizei unter Telefon 04401/935-0 melden.

Rubriklistenbild: © dpa