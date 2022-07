Autobahn 7 zurzeit voll gesperrt: Schwerer Verkehrsunfall auf A7

Schwerer Unfall auf A7: Reisebus kracht in fünf Autos – Acht Menschen verletzt

Von: Felix Busjaeger, Marcel Prigge

Ein schwerer Verkehrsunfall führt derzeit zu einer Vollsperrung der A7. Die Unfallaufnahme der Polizei dauert an. (Symbolbild) © dpa

Die A7 war am Sonntag nach einem Unfall in beiden Richtungen voll gesperrt. Ein Reisebus war in mehrere Autos gekracht. Acht Menschen wurden dabei verletzt.

Update vom 17. Juli um 16:45 Uhr: Bei dem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Seesen im Landkreis Goslar sind nach neuen Erkenntnissen acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hätten drei Personen schwere Verletzungen erlitten. Die Verletzten kamen per Rettungswagen, einer mit dem Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser.

Großeinsatz der Rettungskräfte auf A7: Acht Verletzte bei Unfall mit Reisebus

Wie aus den Informationen hervorgeht, waren insgesamt sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Auch ein Reisebus geriet in die Kollision. Die 29 Fahrgäste blieben unverletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Während zunächst unklar war, wie es zu dem Unfall kommen könnte, deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass der Reisebus im Bereich einer Baustelle auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein könnte. Laut Polizei überschlug sich der Wagen daraufhin und blieb auf der Seite liegen.

Der Bus soll weitergefahren und in der Folge mit vier weiteren Fahrzeugen zusammengestoßen sein. Durch Fahrzeugteile sei zudem ein Wagen im Gegenverkehr getroffen worden. Das komplette Unfallgeschehen erstreckte sich über eine Strecke von etwa eineinhalb Kilometern.

Autobahn 7 nach schweren Unfall stundenlang gesperrt: Fahrbahnen sind wieder frei

Nach dem schweren Unfall auf der A7, an dem insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt waren, war die Autobahn für Stunden gesperrt. Inzwischen wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben. Insgesamt entstand ein Stau von knapp 20 Kilometern Länge.

Schwerer Unfall auf der A7: Acht Verletzte bei Zusammenstoß nahe Seesen

Erstmeldung vom 17. Juli um 13:45 Uhr: Seesen – Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die A7 in Niedersachsen aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Das teilt die Polizeiinspektion Göttingen mit. Mehrere Menschen sollen verletzt sein. Auf der Autobahn hat sich bereits ein Stau gebildet. Die Beamten bitten um Bildung einer Rettungsgasse.

Autobahn 7 zurzeit voll gesperrt: Schwerer Verkehrsunfall auf A7

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen ereignete sich der Unfall auf der A7 bereits gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Kassel. Detaillierte Erkenntnisse zum Unfallhergang würden den Beamten derzeit noch nicht vorliegen. Die Unfallaufnahme auf der Autobahn dauere an. Ersten Informationen zufolge seien gleich mehrere Menschen verletzt worden.

A7 voll gesperrt: Polizei bittet Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn eine Rettungsgasse zu bilden

Die A7 ist infolgedessen in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Seesen und in Richtung Norden/Hannover ab der Anschlussstelle Echte voll gesperrt. Auf der Autobahn haben sich Staus gebildet. Die Autobahnpolizei empfiehlt deshalb, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Zeitgleich bittet sie alle Verkehrsteilnehmer, die sich bereits im Stau befinden, eine Rettungsgasse zu bilden.

Stau-Alarm in Niedersachsen: A1 und A7 sind Stauschwerpunkte

Aufgrund der Sommerferien warnte der ADAC bereits in den vergangenen Tagen vor vollen Autobahnen. So sollte es einen Stau-Alarm in Niedersachsen auf der A1 und A7 geben, die den Start in die Ferien vermiesen. Ob Behinderungen wegen einer vollen Fahrbahn zu dem schweren Unfall geführt hat, ist zurzeit noch unklar.