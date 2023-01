Mehrere Stunden lang: Dreijähriger im Kita-Bus vergessen und eingesperrt

Von: Yannick Hanke

In einem Kita-Bus auf dem Weg nach Meppen wurde ein Dreijähriger vergessen. Er war fünf Stunden lang eingesperrt. © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

In Meppen im Landkreis Emsland wurde ein dreijähriges Kind in einem Bus auf dem Weg zur Kita vergessen. Der Junge war über mehrere Stunden hinweg eingesperrt.

Meppen – Eine Situation, wie sie kein Elternteil erleben möchte: In Meppen (Landkreis Emsland) wurde ein dreijähriger Junge in einem Bus auf dem Weg zur Kita schlichtweg vergessen. Das Kind war mehrere Stunden lang eingesperrt. Erst dann wurde der Dreijährige entdeckt. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 9. Januar 2023.

In Meppen: Dreijähriger Junge wird in Kita-Bus vergessen – fünf Stunden lang eingesperrt

Wie die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) nach einem Gespräch mit den Eltern des Dreijährigen berichtet, hätte der Junge in einem Bus gesessen, der Kinder vom Land in die Kita nach Meppen und zurück bringt. Offenbar sei das Kind beim Aussteigen übersehen und im Bus eingesperrt worden. Der Junge hätte fünf Stunden lang geweint und geschrien:

Unser Kind war heiser vor lauter Weinen und Schreien und völlig unterkühlt.

Eine Sprecherin der Stadt Meppen hat den Vorfall bereits bestätigt. Wie der NDR berichtet, sei die Kitaleitung sehr erschrocken und werde viel dafür tun, um die Sache aufzuklären. Die Eltern des Dreijährigen hätten indes laut einem Sprecher der Polizei Meppen Anzeige gegen die Busfahrerin erstattet. Auf Nachfrage hätte sich das Busunternehmen zu dem Vorfall nicht äußern wollen. Immerhin: Der kleine Junge würde weiterhin in die Kita in Niedersachsen gehen.