Mehrere Brände nach Blitzeinschlägen in Niedersachsen

Hannover - Wieder hat ein schweres Unwetter in Niedersachsen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt.

In vielen Regionen gab es in der Nacht Brände nach Blitzschlägen, wie Polizei und Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilten.

Im Landkreis Göttingen zerstörte ein Feuer eine Scheune. Bei dem Brand in Wulften ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Das Gebäude brannte am Mittwochabend völlig aus. Sie Polizei geht am Donnerstagmorgen von einem Blitzschlag als Ursache aus. Den Angaben nach befanden sich in dem Gebäude unter anderem Maschinen für die Landwirtschaft und Heuballen. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. 130 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

In Bersenbrück im Landkreis Osnabrück ging der Dachstuhl eines Bauernhofes in Flammen auf. Auch in den Landkreisen Gifhorn und Oldenburg gab es mehrere Brände nach Blitzschlägen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand.

In der Region Hannover rückte die Feuerwehr am Abend 45 Mal aus. Grund dafür waren unter anderem vollgelaufene Keller und umgeknickte Bäume. In Herrenhausen musste das "Kleine Fest im Großen Garten" wegen des Unwetters abgesagt werden.



Zweites Ereignis im Juli

Erst vor knapp zwei Wochen war eine starke Unwetterfront über Niedersachsen hinweg gezogen. Etwa in Twistringen im Landkreis Diepholz herrschte Ausnahmezustand. Es regnete in Strömen, Bäume knickten um und das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch.

Besonders stark getroffen hatte es den Landkreis Vechta und den angrenzen Kreis Oldenburg. Dort sind nach ersten Schätzungen Schäden in Millionenhöhe entstanden.

Unwetter verwüstet nördlichen Kreis Vechta Zur Fotostrecke

Nach Unwetter: Bilder der Verwüstung bei Goldenstedt Zur Fotostrecke

dpa/jom

Rubriklistenbild: © dpa