43-jähriger Todesfahrer erhält Haftstrafe 

Ahrensburg - Im Prozess um einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Bad Oldesloe mit zwei Toten hat das Amtsgericht Ahrensburg den Angeklagten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Der 43 Jahre alte Angeklagte aus Winsen an der Luhe hatte gestanden, im Januar 2017 mit deutlich mehr als zwei Promille Alkohol im Blut mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Auto gerammt und anschließend Fahrerflucht begangen zu haben. Kurz darauf fuhr ein anderes Fahrzeug in die Unfallstelle hinein. Dabei wurden zwei Männer, darunter ein Ersthelfer, getötet.

„Sie haben in dieser Situation nur daran gedacht, dass ihre Alkoholfahrt nicht entdeckt wird. An die Gefährdung anderer Menschen haben sie nicht gedacht“, sagte Richter Ulf Thiele am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren und eine Führerscheinsperre von einem Jahr für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten sowie eine Führerscheinsperre von drei Jahren beantragt. Die Nebenklägervertreter hatten um eine Strafe gebeten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werde könne.

„Ich habe an das Geschehen kaum eine Erinnerung, aber es tut mir unendlich leid, was ich getan habe“, sagte der 43-jährige Sparkassenangestellte in seinem Schlusswort. Er sei am 26. Januar 2017 nach einem heftigen Streit mit seiner Verlobten von Rostock nach Winsen an der Luhe gefahren, obwohl er kurz zuvor zwei Flaschen Rotwein getrunken habe. „Ich war damals Quartalstrinker. Nach dem Unfall habe ich eine ambulante Therapie gemacht“, sagte er.

Dem 43-Jährigen war fahrlässige Tötung, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr vorgeworfen worden. Weil er außerdem bei der Polizei behauptet hatte, er sei nicht gefahren und sein Auto sei ihm gestohlen worden, kam als weiterer Anklagepunkt Vortäuschen einer Straftat hinzu.

