Mehr als 50 niedersächsische Abgeordnete von Daten-Angriff betroffen

Hannover - Von der massenhaften Veröffentlichung teils sensibler Daten im Internet sind allein in Niedersachsen mindestens 53 Landtagsabgeordnete betroffen. Dieser Stand sei vorläufig, teilte die Parlamentsverwaltung am Freitag mit.

„Überwiegend wurden - zum Teil überholte - Adressangaben, Telefonnummern und E-Mailadressen veröffentlicht; in einzelnen Fällen sind aber auch private Fotos, Videos oder Chatverläufe aus sozialen Netzwerken offengelegt worden", hieß es in der Mitteilung am Freitag. Es seien Abgeordnete mehrerer Fraktionen, vor allem von der SPD betroffen.

Zuvor war bekannt geworden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand auch Privatadressen und alte Telefonnummern von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie der Minister Olaf Lies (SPD/Umwelt), Boris Pistorius (SPD/Inneres) und Bernd Althusmann (CDU/Wirtschaft) öffentlich wurden. Das teilten Sprecher der Landesregierung mit. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) gehört ebenfalls zu den Betroffenen: „Ich habe es heute Morgen um 08.00 Uhr von meinen Mitarbeitern erfahren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte ein Landtagssprecher erklärt, dass keine AfD-Abgeordnete betroffen seien.

Die Grünen haben eine Unterrichtung des Innenausschusses beantragt. Die Quelle der Informationen war zunächst völlig unklar. Es gab keine Hinweise darauf, dass das Landtagsnetz oder Server des Landtages Ziel der Angriffe gewesen waren. Umweltminister Lies sagte: „Ich habe das gestern Abend erfahren, demnach sind Persönlichkeitsdaten wie Adresse und Telefonnummern bekanntgeworden." Die seien bei ihm aber eh bekannt, da sie weitgehend öffentlich seien.

