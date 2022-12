Mehr als 160.000 positive Corona-Tests bei Niedersachsens Schülern in 2022

Von: Fabian Pieper

Knapp 200.000 Corona-Tests an niedersächsischen Schulen waren im Jahr 2022 positiv. © Friso Gentsch/dpa

In diesem Jahr sind in Niedersachsen bislang mehr als 160.000 Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Hinzu kommen Fälle bei Lehrern und Schulpersonal.

Hannover – Der Donnerstag vor Heiligabend ist für Schüler in Niedersachsen der letzte Schultag im Jahr 2022. Wie die beiden Vorjahre stand auch 2022 erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Zeitweise waren an den Schulen im Bundesland Corona-Tests täglich Pflicht, mittlerweile wird auf Freiwilligkeit gesetzt. Insgesamt waren bei Schülern bis Mitte Dezember mehr als 160.000 Tests positiv. Das teilte das niedersächsische Kultusministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Demnach waren im Frühjahr die Fallzahlen zwischenzeitlich besonders hoch. In einigen Wochen wurden mehr als 16.000 positive Tests registriert. Mittlerweile haben sich die Zahlen bei 4.000 bis 5.000 Fälle pro Woche eingependelt. Hinzu kommen weitere mehr als 25.000 positive Tests bei Lehrern sowie mehr als 8.000 Fälle, die das sonstige Schulpersonal betreffen. Das Ministerium betonte jedoch auch, dass es bei den Fallzahlen wegen Doppelzählungen zu Ungenauigkeiten kommen könne.

Zeitweise waren Corona-Tests täglich oder mehrmals wöchentlich verpflichtend. Seit Anfang Mai sind Tests für Schüler nur noch freiwillig. Die Schulen stellen ihren Schülern, Lehrern und Mitarbeitern derzeit kostenlos zwei Tests pro Woche zur Verfügung, eine Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Insgesamt gehen rund 1,1 Millionen Schüler in Niedersachsen zur Schule, mehr als 100.000 Menschen arbeiten dort.

„Zu große Klassen in zu kleinen Räumen mit zu wenig Personal bleiben die Kernprobleme. Es ist deutlich geworden, dass es in den Schulen keine Ausfallreserve gibt“, sagte der Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Stefan Störmer. Der Distanzunterricht habe zwar Fallzahlen verringert, aber finanziell benachteiligte Familien weiter abgehängt. Es sei zwar richtig gewesen, auf Masken und Tests zu setzen, „dennoch steht am Ende die bittere Erkenntnis, dass unsere Schulen kaum krisenfest sind und einen milliardenschweren Investitionsbedarf vor sich herschieben.“

Vor wenigen Tagen hatte das Kultusministerium um Ministerin Julia Willie Hamburg bekräftigt, dass es keine coronabedingten Lockdowns an Niedersachsens Schulen mehr geben werde. Durch Lockdowns und Schulausfälle sind die Lernrückstände bei Schülern in Deutschland angewachsen.