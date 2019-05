Kritik an Mathe-Abi: „Wenn sich viele Schüler wehren, muss das überprüft werden“

Ist die Mathe-Prüfung im Abitur des Landes Niedersachsen zu schwer? In einer Petition fordern Tausende Schüler eine Änderung der Aufgaben. Ob das etwas hilft, ist noch offen.

Hannover/Bremen - Unangemessen, schwer lösbar, nicht schülergerecht: Das diesjährige Mathematik-Abitur steht wegen möglicherweise zu hoher Anforderungen in der Kritik. „Wenn sich viele Schüler wehren, muss das überprüft werden“, sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz, am Montag.

In mehreren Bundesländern hatten sich Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien gewandt. Neben Niedersachsen und Bremen gehören dazu auch Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland. Der Petition in Niedersachsen schlossen sich mehr als 11.000 Unterstützer an.

Überprüfungen durch die Bildungsressorts in Niedersachsen und Bremen sind angekündigt. Bis es Klarheit über ihre Ergebnisse gibt, müssen sich Niedersachsens Abiturienten aber noch mindestens bis Juni gedulden. „Wir brauchen zunächst objektive und vergleichbare Ergebnisse“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Sollte sich herausstellen, dass sich die Prüfungsergebnisse signifikant von Vornoten der Schüler unterschieden, würden weitere Schritte unternommen.

Tonne: Alle werden gerecht beurteilt

In Niedersachsen hatten am Freitag rund 19.000 Schülerinnen und Schüler die Mathe-Klausuren geschrieben. „Jeder kann sich sicher sein, dass er oder sie gerecht beurteilt wird“, sagte Tonne. Die Bremer Bildungsbehörde kündigte an, sich mit den anderen Bundesländern kurzzuschließen, weil es sich um zentrale Abiturfragen handele.

„Die gestellten Aufgaben sind unverhältnismäßig schwer, sie sind zu lang, zu unverständlich und kompliziert formuliert gewesen“, heißt es in der Bremer Petition. In der niedersächsischen Eingabe wird das Verhältnis zu den Vorjahren moniert. Die hohe Anzahl der Aufgaben sei nur schwer lösbar und nicht schülergerecht konzipiert worden.

Die zahlreichen Schülerbeschwerden müssen nach Ansicht des Philologenverbandes ernst genommen werden. Laut dem Vorsitzenden Audritz hatte es noch während der Klausur am Freitag Rückmeldungen gegeben, dass die Arbeit zu lang und zu schwer gewesen sei.

Bereits vor drei Jahren gab es nach dem Mathe-Abi Stress in Niedersachsen. Nach Beschwerden und einer Analyse hieß es damals vom Kultusministerium, dass der Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll aber leistbar gewesen sei, es aber möglicherweise zu wenig Zeit für die Aufgaben gegeben habe. Als Reaktion darauf kündigte das Ministerium an, die Bewertung aller Abiklausuren für Mathe anzupassen. Betroffen waren landesweit etwa 20 000 Abiturienten.

Nur Bewertung anzupassen ist nicht ausreichend

Eine solche Lösung sollte es aus Sicht des Landeselternrates in diesem Jahr auf keinen Fall geben. Ausschließlich die Bewertung anzupassen helfe nicht weiter, sagte Gerald Kühn aus dem Ratsvorstand. Seiner Meinung nach würde dies wieder zu einer Diskussion über den Verfall des Abiturs führen.

Einige Kritiker sehen einen wesentlichen Grund für die aktuell aufflammende Debatte im Zentralabitur. Das bedeutet, dass die Aufgaben in den allermeisten Fächern für alle Schüler einheitlich sind. „Die Schüler dürfen darunter aber auf keinen Fall leiden“, forderte Torsten Neumann, Vorsitzender des Verbandes Niedersächsischer Lehrkräfte. Die Angleichung der Aufgaben führt aus seiner Sicht schleichend zu einer Absenkung der Standards.

Von einer nur „scheinbaren Vergleichbarkeit“ spricht auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Bedingungen seien in jeder Lerngruppe anders, weil sich Ausstattungen mit Personal, Räumen und Material unterscheide, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth.

