Steiler Anstieg: Sucht- und psychisch kranke Straftäter müssen lange auf Klinikplätze warten

Der Anstieg suchtkranker Straftäter stellt das Land Niedersachsen vor neue Herausforderungen. Der Maßregelvollzug muss dringend ausgebaut werden. Noch fehlt das Geld.

Zahl der sucht- und psychisch kranken Straftäter in Niedersachsen steigt

Maßregelvollzug in Niedersachsen: lange Wartelisten für Straftäter

Privatisierung des Maßregelvollzugs in Niedersachsen wohl Fehler

Hannover - Der Maßregelvollzug für sucht- und psychisch kranke Straftäter in Niedersachsen platzt aus allen Nähten. Kurzfristig sollten von Gerichten in den Maßregelvollzug eingewiesene Straftäter daher in Containern und Modulbauten untergebracht werden, sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Dienstag im Landtag in Hannover.

Ein weiterer Ausbau der Maßregelkliniken in Niedersachsen und ein Aufstocken des Personals seien geplant, für 2020 sei dafür aber im Haushalt kein Geld vorgesehen. Grund für den Platzmangel sei der starke Anstieg der Zahl suchtkranker Straftäter, die von den Gerichten statt ins Gefängnis in den Maßregelvollzug geschickt werden.

Niedersachsen: Zahl der sucht- und psychisch kranken Straftäter steigt

In den zehn Maßregelvollzugskliniken in Niedersachsen gibt es derzeit 1.231 Betten. Wie auch bundesweit habe sich die Zahl der alkohol- oder drogenkranken Straftäter in den vergangenen zehn Jahren stark erhöht, sagte Reimann. Durchschnittlich müssten solche Täter in Niedersachsen derzeit acht Monate auf einen Platz im Maßregelvollzug warten. Solange von ihnen keine Gefahr ausgehe, blieben sie während der Wartezeit in Freiheit.

Anfang Oktober 2019 warteten 87 suchtkranke Täter in Niedersachsen auf einen Klinikplatz, 31 davon bereits seit dem vergangenen Jahr. Psychisch kranke Straftäter dagegen werden unverzüglich in den Maßregelvollzug aufgenommen.

Immer wieder kommt es zu Fluchtversuchen aus dem Maßregelvollzugszentren in Niedersachsen. Im Januar 2018 flüchtete ein junger Straftäter aus der Klinik in Brauel (Landkreis Rotenburg) Er wurde nach 14 Tagen auf der Flucht wieder gefasst. Ein Patient des Maßregelvollzugs in Bad Rehburg (Landkreis Nienburg) war in den Schlagzeilen, weil er des Mordes an Judith Thijsen verdächtigt wurde. Letztendlich ist der Mann jedoch freigesprochen worden.

Maßregelvollzug in Niedersachsen: Privatisierung kein Erfolg

Die Privatisierung von acht der zehn Maßregelvollzugskliniken in Niedersachsen durch die damalige schwarz-gelbe Landesregierung sei im Nachhinein gesehen kein voller Erfolg, sagte Reimann. In einem Teil der privat geführten Einrichtungen habe sich die Lage verschlechtert: „Das beobachte ich mit großer Sorge.“

Es komme zu Reibungsverlusten, Personal werde abgeworben. Privatisierte Kliniken ließen sich zudem schlechter steuern als staatliche. „Das ist natürlich ein Organisationsnachteil“, erklärte Reimann. Zwar sei ein Rückkauf der ehemaligen Landeskrankenhäuser möglich, angestrebt werde er aber nicht. Die acht Kliniken waren 2007 für 102 Millionen Euro verkauft worden.

dpa/jdw