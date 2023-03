Massenkarambolage mit 13 Fahrzeugen auf A29 bei Oldenburg

Von: Marvin Köhnken

Die Autobahn A29 musste am Samstag für mehrere Stunden in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden. (Symbolbild) © David Young/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit insgesamt 13 beteiligten Fahrzeugen sind am Samstag bei Oldenburg sieben Personen verletzt worden. Die A29 musste lange gesperrt werden.

Oldenburg – Eine Massenkarambolage auf der Autobahn 29 bei Oldenburg hat sich am Samstag, 11. März, gegen 9:45 Uhr ereignet. Die Ursache für den folgenreichen Unfall beschreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Demnach war ein 48-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit seinem Golf auf der A29 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er den Unfall verursachte.

In Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord verzögerten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt, heißt es in der Meldung der Polizei. Um ein Auffahren auf vor ihm fahrende Fahrzeuge zu verhindern, sei der Mann nach links ausgewichen und anschließend in die Mittelschutzplanken geprallt. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer mussten deswegen ebenfalls bremsen oder ausweichen. Dennoch kam es zu der Massenkarambolage.

Sieben verletzte Personen, fünf Fahrzeuge nach Unfall bei Oldenburg nicht mehr fahrbereit

An 13 Fahrzeugen entstand dabei laut Polizeiangaben ein Schaden. Sieben Personen seien leichtverletzt in umliegende Kliniken gebracht worden. Fünf der beteiligten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz.

Für den Rettungseinsatz und der Unfallaufnahme wurde die Autobahn 29 bis zum Mittag in Richtung Osnabrück voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, während die angeforderte Autobahnmeisterei Oldenburg die Strecke von den Trümmern des Unfalls reinigte. Der Gesamtschaden war am Samstag noch nicht abzusehen, teilte die Polizei mit. Er dürfte sich aber deutlich im sechsstelligen Bereich befinden.