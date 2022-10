Maskenpflicht in Bus und Bahn: Die Unterschiede im Nahverkehr und Fernverkehr

Verordnung angepasst

Die neuen Corona-Regeln in Niedersachsen bringen insbesondere eine Sache mit sich, die viele betrifft. Im Nahverkehr reicht wieder eine OP-Maske.

Hannover – Die Landesregierung hat die Maskenpflicht im niedersächsischen Nahverkehr angepasst. Mit der ab Oktober geltenden neuen Verordnung reicht es von nun an aus, wenn Gäste während der Fahrt eine OP-Maske tragen. Zuvor war es allen Fahrgästen ab 14 Jahren vorgeschrieben, in allen Zügen und Bussen eine FFP2-Maske zu tragen. Für den Fernverkehr tritt diese Veränderung jedoch nicht in Kraft, da auf dieser Ebene bundeseinheitliche Regeln greifen.

Stadt Hannover Bevölkerung 532.163 Fläche 204 km² Bürgermeister Belit Onay

FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr bleibt – im Flugzeug entfällt sie

Für Personen zwischen sechs und 13 Jahren würde jedoch auch im Fernverkehr eine OP-Maske tragen. Fahrgäste ab 14 Jahren müssen weiterhin eine FFP2-Maske nutzen. Trotzdem empfiehlt das niedersächsische Gesundheitsministerium auch im Nahverkehr weiterhin, eine FFP2-Maske zu tragen. In Flugzeugen entfalle die Maskenpflicht hingegen komplett. Auch in Supermärkten wird zunehmend wieder eine Maskenpflicht diskutiert.

+ In Bus und Bahn reicht im niedersächsischen Nahverkehr ab sofort wieder eine OP-Maske. © dpa / Oliver Berg

Die neuen Regeln wurden im Zuge der neuen Corona-Verordnung beschlossen, die Teil des eines neuen Zwei-Stufen-Planes ist. Darin ist vorgesehen, dass schärfere Regeln greifen, wenn sich die Corona-Lage verschlechtert. Abhängig sei das von der Belegung der Intensivbetten und der Sieben-Tage-Hospitalisierung.

Aktuelle Corona-Lage in Niedersachsen noch weit von schärferen Regeln entfernt

Bisher ist die aktuelle Corona-Lage derzeit noch weit davon entfernt, dass verschärfte Regeln gelten. Die aktuelle Corona-Inzidenz liege am 3. Oktober bei 463,9. Die Hospitalisierungsrate liege derzeit bei 9,4 und die Auslastung der Intensivbetten bei 3. Zum Vergleich: Als die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat, waren es 16,3 bei der Hospitalisierung und 10,9 bei den Intensivbetten.

